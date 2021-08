Tsunoda: Track walk in Zandvoort nuttiger dan bij andere races

Voor de meeste coureurs is het duinencircuit aan het strand geen onbekend terrein. Enkele juniorenklassen op de ladder richting de F1 racen op het circuit, terwijl tot 2016 jaarlijks ook de Masters of Formula 3 werd georganiseerd. Zo staan Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Max Verstappen en Antonio Giovinazzi van de huidige F1-generatie op het lijstje met winnaars van die race. Een van de rijders die echter nog nooit op Circuit Zandvoort heeft gereden, is Yuki Tsunoda. De Japanner reed in 2018 nog in Japan, om daarna in de Formule 3 en Formule 2 zijn opmars richting de koningsklasse te maken. Die klassen rijden echter in het voorprogramma van de F1 en kwamen dus ook nooit richting Nederland.

Hoewel Tsunoda tot de minderheid behoort als rijder die nog niet op Zandvoort heeft geracet, verwacht hij daar niet veel hinder van te ondervinden. “Aangezien ze het circuit hebben aangepast, zou het voor alle rijders een nieuwe ervaring moeten zijn, niet alleen voor rookies zoals ik”, beredeneert de AlphaTauri-coureur in zijn vooruitblik op de GP van Nederland. Om toch enigszins voorbereid op de afspraak te verschijnen, heeft Tsunoda al de nodige meters gemaakt in de simulator. Op die manier heeft hij Circuit Zandvoort al een beetje leren kennen. Toch gaat de track walk op donderdag ook een belangrijke rol spelen in zijn voorbereidingen op de race.

“Het ziet er ietwat ongebruikelijk uit in de simulator door de banking, die behoorlijk steil is. Daar heb je goede vaardigheden voor nodig om de snelheid te maximaliseren richting het volgende deel van het circuit”, aldus Tsunoda. “Ik denk dat ik me behoorlijk snel kan aanpassen aan een circuit dat ik nog nooit gezien heb. Maar ik moet ervoor zorgen dat ik geen tijd op baan verlies door fouten, want het is belangrijk om in de trainingen zoveel mogelijk te leren. In Zandvoort wordt de track walk ook nuttiger dan anders, want de simulator geeft je geen compleet beeld van hoe een nieuw circuit is. De simulator helpt, maar het rondje lopen geeft je het volledige beeld.”

'Geweldige ervaring', maar zorgen om inhaalmogelijkheden

Teamgenoot Pierre Gasly heeft wel wat ervaring op Circuit Zandvoort, maar daarvoor moet hij terug naar 2012. Toen reed de Fransman nog in de Formule Renault 2.0, een bolide die absoluut niet te vergelijken is met een F1-wagen. Sindsdien is de Noord-Hollandse omloop ook nog verbouwd. Desondanks kijkt Gasly uit naar het raceweekend in Nederland. “Het weekend moet een geweldige ervaring worden, want het is de eerste Dutch Grand Prix sinds Max in de Formule 1 rijdt”, stelt hij. Op een ander vlak heeft de enkelvoudig GP-winnaar wel wat bedenkingen.

“Het weekend gaat interessant worden, op sommige punten een herhaling van Monaco: de rechte stukken zijn kort en de baan zelf is smal, dus inhalen wordt erg gecompliceerd”, weet Gasly, die denkt dat de kwalificatie daardoor een belangrijk moment in het weekend wordt. “Op dat vlak lijken we goed te presteren, dus dat zou voor ons goed kunnen uitpakken. Een andere factor is dat we vlak bij zee zitten, dus we kunnen op vrijdag een stoffig baanoppervlak verwachten waarbij zand op het asfalt is geblazen. Gedurende het weekend zullen de condities dus ook veranderen.”