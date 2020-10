Bottas staat voor raadsel: “Begrijp gebrek aan snelheid niet”

De eerste Portugese Grand Prix sinds 1996 begon nog veelbelovend voor Bottas. Vanaf de tweede startpositie nam hij in de openingsronde de leiding over van Hamilton. Daarna kwam Carlos Sainz kortstondig voorbij, maar de McLaren-coureur moest er al snel weer aan geloven toen Bottas zijn banden goed op temperatuur had. “De openingsronde was redelijk goed. Er waren wat spetters en dat maakte het lastig. Een aantal auto’s achter mij hadden de overhand op hun zachte banden, dus ik was redelijk blij dat ik de leiding pakte”, vertelde Bottas na afloop van de race.

Daarna hield het echter snel op voor Bottas, die Hamilton al vroeg in de race weer voorbij zag komen. De regerend wereldkampioen liep uiteindelijk dus liefst 25 seconden weg bij de Fin. “Ik had vandaag eerlijk gezegd geen snelheid. Ik begrijp niet waarom, maar ik had geen snelheid”, staat Bottas voor een raadsel. Ook in het duel met Mercedes-teamgenoot Hamilton kon hij dus niets uitrichten. “Natuurlijk probeerde ik me te verdedigen, maar met de snelheid waarop hij dichterbij kwam was er niets wat ik kon doen. Zoals gezegd weet ik niet waarom ik vandaag de snelheid niet had. Ik pushte hard, maar ik kon niet sneller.”

Hamilton en Bottas reden allebei lang door op de mediums. Hamilton werd vervolgens als eerste naar binnen gehaald voor harde banden, maar Bottas wilde daarna langer buiten blijven en de laatste stint op softs afwerken. Uiteindelijk kreeg hij ook hards. “Ik denk dat we daarvoor [voor softs] iets te vroeg naar binnen moesten. Ik denk dat ze [het team] konden zien dat ik wat vibraties kreeg, iets wat ik zelf ook merkte op die mediums”, zei Bottas bij Sky F1. “Dat houdt in dat ze bijna aan het eind van hun latijn zijn. Het was te riskant om zo’n lange stint te rijden op de softs, dus we hebben ervoor gekozen de punten binnen te halen en rustig naar de finish te rijden.” Dat hij tegen het eind van de eerste stint kampte met vibraties had volgens Bottas niets te maken met gebrekkig bandenmanagement: “Ik denk niet dat bandenmanagement vandaag het probleem was, het was eerder de snelheid.”