Wolff verklaart waarom Mercedes strategie Bottas niet aanpaste

Bottas werd redelijk vroeg in de race ingehaald door Hamilton, die de leiding in de openingsronde nog kwijtraakte. In het vervolg van de eerste stint bleek de Fin van Mercedes niet in staat om Hamilton bij te houden. In de veertigste ronde kwam de leider als eerste naar de pits, waarbij hij de mediums inwisselde voor een setje harde banden. Bottas vroeg vervolgens aan het team of ze hem bij zijn pitstop, die een ronde later zou plaatsvinden, uit konden rusten met de zachtste bandencompound. Dat verzoek werd door Mercedes geweigerd, waarna Bottas op de harde banden niet in staat was het gat met Hamilton te dichten. De Brit won de race met 25 seconden voorsprong.

Wolff verdedigde na afloop van de race het besluit om Bottas harde banden mee te geven. Het zou volgens de Oostenrijker niet eerlijk geweest zijn om de strategie van de rijders te splitten. “We hebben het wel eens gedaan, maar het is altijd een lastige situatie”, zei Wolff. “Als je de leidende coureur vraagt om harde banden te nemen omdat je gelooft dat dit de juiste keuze is, en de tweede coureur begint je te overtuigen van het andere, dan is het heel lastig uit te leggen dat je de auto’s qua volgorde eigenlijk hebt omgekeerd. We willen ons er niet te veel mee bemoeien, en er zullen situaties zijn waarin we deze oproepen goedkeuren.”

Bovendien bewezen de data tijdens de race al de harde band de juiste keuze was, aldus Wolff. Hij zag dat vervolgens bewezen worden door Sergio Perez en Esteban Ocon, die het in de slotfase lastig hadden op de zachtste rubbersamenstelling. “We waren er redelijk van overtuigd dat de harde band de betere keuze was. Alle data die we gezien hebben van auto’s op de baan hintten in de richting dat de hards beter presteerden dan de mediums en de softs”, verheldert Wolff het denkproces bij Mercedes. “Als je kijkt naar Checo en Esteban aan het einde, daar functioneerde de soft helemaal niet. Het was aan het eind van de race zelfs de zwakste band. We waren redelijk zeker van onze beslissing, omdat we verwachtten dat het de betere band was.”

Met medewerking van Luke Smith