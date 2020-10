Hamilton wint ondanks krampen: "Moest liften van de pijn"

Hamilton evenaarde op de Nürburgring de 91 zeges van Schumacher en werd in de Portugese Algarve de alleenheerser met 92 stuks na een dominante vertoning op het uitdagende circuit van Portimao.

Na een trage start, waarbij het begon te druppelen, verloor Hamilton even de leiding aan de snel gestarte McLaren van Carlos Sainz en moest ook teamgenoot Valtteri Bottas laten passeren, maar al snel zette Hamilton orde op zaken. Hamilton won ruim, maar kreeg in de slotfase nog af te rekenen met krampen in de kuit. "We weten dat het een erg fysieke sport is, maar ik kreeg krampen in mijn rechterkuit", legde de wereldkampioen uit. "Ik moest zelfs op de rechte stukken vrij vaak liften omdat de kuit begon te verrekken. Dat was best pijnlijk, maar ik moest erdoorheen. Je kunt niet de hele ronde blijven liften."

Hamilton legt uit dat hij bij de start de leiding verspeelde door een momentje overstuur. "Ze zeiden dat het meteen na de start zou regenen en het begon bij de start net een beetje te druppelen. Ik had een goede start, maar in de zevende bocht had ik een enorme overstuur. Ik moest daardoor flink gas terugnemen. Ik had me dan eigenlijk moeten verdedigen tegen Valtteri, maar ik dacht dat ik later nog wel zou terugkomen en gelukkig lukte me dat."

Hamilton stelde dat hij "geen woorden heeft" voor zijn 92ste overwinning, die nog "moet doordringen", maar mag nu de champagne stilaan koel kan zetten. Hij vertrekt uit Portugal met 77 punten voorsprong op Bottas en met nog vijf races te gaan.