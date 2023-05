Bottas: "Hamilton nog steeds de snelste coureur op de F1-grid"

Vijf jaar lang waren Lewis Hamilton en Valtteri Bottas teamgenoten bij Mercedes. Bottas hoopte daar voor zijn eerste Formule 1-titel te gaan, maar moest zich vooral in de rol van 'wingman' focussen op het behalen van zoveel mogelijk punten voor Mercedes en het ondersteunen van Hamilton. In 2022 moest Bottas plaatsmaken voor George Russell en stapte hij over naar Alfa Romeo, waar hij nu de leidersrol op zich heeft genomen.

Ook al heeft Hamilton sinds 2020 geen titel meer gewonnen en sinds de Grand Prix van Saudi-Arabië van 2021 geen zege meer gepakt, weet Bottas het zeker: "Hij is nog steeds de snelste coureur op de grid", zegt hij in de Beyond the Grid-podcast. Wat de Brit zo sterk maakt, is volgens Bottas het feit dat hij 'vervelend getalenteerd' is. "Bovendien werkt hij buiten de raceweekenden veel harder dan men eigenlijk denkt. In de raceweekenden is hij vaak de laatste die de paddock verlaat. Het is gewoon een combinatie van die dingen, en hij is zeer gedreven om altijd goed te presteren. Zijn gemiddelde performance is zo goed en dan is hij nog echt constant ook. Dat maakt hem lastig te verslaan. Als ik hem versloeg, was dat duidelijk een goede dag."

Onlangs stelde Hamilton dat Bottas zijn beste teamgenoot ooit was. De twee werkten goed samen en er was nauwelijks onenigheid omdat beide coureurs het team hoog in het vaandel hadden staan. Bovendien was Hamilton blij om te zien dat de Fin nu meer zichzelf lijkt te zijn. Ook nu Bottas weg is bij Mercedes, hebben de twee oud-teamgenoten nog een goede band, geeft Bottas aan. "Ik heb dit seizoen al een paar keer met hem gereisd. We kunnen altijd goed met elkaar lachen."

Bottas geniet van samenwerking met Zhou

Bij Alfa Romeo is het aan Bottas de taak om niet alleen het team, maar ook teamgenoot Zhou Guanyu naar voren te helpen. "Zhou is een zeer goede teamgenoot en een toffe gast", zegt Bottas. "Elke teamgenoot is anders, het is altijd moeilijk om ze met elkaar te vergelijken. Elk persoon is anders als coureur. Voor zijn leeftijd en ervaring is hij zeer volwassen. Hij heeft duidelijk een goede opleiding genoten. Hij komt uit een heel lief gezin. Hij is gewoon een goed mens en een echt bekwaam coureur. Het is een genoegen. Het is leuk om hem te zien groeien en sneller te worden."

"Ik weet dat als je in de Formule 1 komt, je wat hulp nodig hebt", vervolgt Bottas over het helpen van de Chinese coureur. "Er valt zoveel te leren. Elke keer dat hij om advies vraagt, sta ik voor hem klaar. En wie weet is het op een dag andersom. We zitten hier in als een team. We willen absoluut meer naar voren staan. Om dat te bereiken, moeten we als een team werken en dat begrijpen we allebei."