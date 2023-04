Hamilton blij dat Bottas meer zichzelf kan zijn bij Alfa Romeo

Valtteri Bottas kwam in 2017 als teamgenoot van Lewis Hamilton bij Mercedes terecht nadat Nico Rosberg bekend had gemaakt dat hij, na het behalen van de wereldtitel in 2016, zou stoppen. Bottas en Hamilton werkten op de baan goed samen, wat vaak in het voordeel van Hamilton was. Waar Bottas af en toe races won, was het zijn Britse teamgenoot die er met de titels vandoor ging.

Na vijf jaar kwam er een einde aan de samenwerking tussen Bottas en Hamilton, aangezien Mercedes George Russell promoveerde terwijl Bottas naar Alfa Romeo verkaste. Daar is hij niet langer een wingman, maar de leider van het team. Met zijn ervaring moet hij de Zwitserse renstal helpen de weg naar voren in te slaan, wat tot nu toe nog niet helemaal lukt. Naast de baan is wel duidelijk geworden dat Bottas het veel meer naar zijn zin heeft. Zo heeft hij de Australische lifestyle omarmd, heeft hij een matje gegroeid en is hij bezig met zijn eigen koffie en gin.

In Australië werd de Fin verwelkomd als ware een echte Australiër. Dat merkte Hamilton ook op. "Het is geweldig", zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Ik zag Valtteri in zijn teenslippers, met de tanlijnen rond zijn sokken. Het is geweldig om hem te zien opbloeien en zich steeds meer een deel van zichzelf te zien voelen en precies te weten waar hij naartoe wil. Dat is voor iedereen een ontdekkingsreis, ruimte maken voor geluk buiten de baan."

Het is volgens Hamilton goed dat coureurs naast hun werk in de Formule 1 er ook andere hobby's op nahouden. "Dat geldt denk ik voor iedereen hier", stelt de Mercedes-coureur. "We werken allemaal hard en reizen heel veel. We zijn lang weg van onze families en vrienden, dus we missen veel dingen. Wat doe je om tijd te maken voor jezelf en voor iets dat je gelukkig maakt? Dat is iets belangrijks voor de geestelijke gezondheid, om ervoor te zorgen dat je iets vindt waarvan je houdt, of het nu een taalcursus is of een instrument bespelen of voetballen, wat het ook is. Het is dus gaaf om te zien dat hij al die dingen doet. Ik wens hem er veel succes mee."