Onderhandelingen over F1-race in Madrid verlopen “redelijk goed”

Madrid zou heel graag een Formule 1-race organiseren en schreef vorig jaar een brief aan Stefano Domenicali, de CEO van het kampioenschap, om hem formeel op de hoogte te brengen van de interesse. “Wij zijn er klaar voor om met u en uw team samen te werken om de Formule 1 naar Madrid te halen”, luidde de boodschap van het stadsbestuur.

Sindsdien is er weinig meer naar buiten gekomen over een mogelijke Grand Prix in de Spaanse hoofdstad, maar op de achtergrond blijken er wel degelijk gesprekken plaats te vinden. “De onderhandelingen over een Grand Prix in Madrid verlopen redelijk goed”, zegt José Luis Martinez-Almeida, de burgemeester van Madrid, tegen persbureau Europa Press. “Steden worden tegenwoordig gemeten naar hun vermogen om grote evenementen aan te trekken en een F1-race is één van de grootste evenementen die je als stad kunt hebben.” Het beursterrein van IFEMA Madrid, aan de noordoostkant van de stad, wordt genoemd als mogelijke locatie.

'Geen percentage'

In Spanje wordt al jaarlijks een wedstrijd verreden op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De organisatie daar heeft nog tot eind 2026 een contract met de Formule 1 om de Grand Prix van Spanje te mogen organiseren. Daarmee lijkt 2027 de eerstvolgende mogelijkheid te zijn voor Madrid, aangezien het niet aannemelijk is dat er twee Formule 1-races in Spanje gehouden zullen worden, zoals van 2008 tot en met 2012 nog wel het geval was met de Europese Grand Prix in Valencia en in 1994 en 1997 met een race in Jerez de la Frontera. Gevraagd hoe groot de kans is dat er binnen enkele jaren daadwerkelijk een Grand Prix in Madrid gehouden wordt, antwoordt burgemeester Martinez-Almeida: “Ik ga er geen percentage op plakken.”

Domenicali liet eerder dit jaar bij de opening van een F1-tentoonstelling in Madrid weten de belangstelling van de stad voor een plek op de kalender met enthousiasme te ontvangen. “F1 is blij met alle aanmeldingen. Het laat zien dat de sport wereldwijd steeds populairder wordt”, zei de Italiaan toen over de interesse van Madrid, om vervolgens te bevestigen dat de kans zeer klein is dat er weer twee Spaanse races op het programma van de koningsklasse komen. “Je kunt in het leven natuurlijk nooit nooit zeggen, maar twee races in Spanje lijkt onwaarschijnlijk”, aldus Domenicali. “We gaan het zien. We focussen ons voor dit moment op Barcelona. Zij hebben een contract met ons en we hebben een goede samenwerking.”

De Formule 1 kwam eerder naar Madrid voor een race op het circuit van Jarama. Op die baan werd tussen 1968 en 1981 negen keer een Spaanse Grand Prix verreden.