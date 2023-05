Aston Martin heeft dit jaar al haar verwachtingen overtroffen door ten opzichte van vorig jaar een enorme sprong voorwaarts te maken. Waar het team van Lawrence Stroll vorig jaar nog matig op de zevende plek bij de constructeurs eindigde, staat het team na de eerste vijf races tweede in het klassement. Aston Martin besloot om het ontwerp van de auto voor dit jaar flink aan te pakken, maar teams als Mercedes en Ferrari hielden juist vast aan hun concepten en besloten om daarop voort te bouwen. Dat is tot nu toe nog geen groots succes te noemen, al begrijpt Aston Martins technisch directeur Dan Fallows wel waarom ze dat hebben gedaan.

"Ik ben niet verbaasd", zegt Fallows. "Als je eenmaal een weg bent ingeslagen met een aerodynamisch concept, is het heel moeilijk om er iets fundamenteels aan te veranderen. Je moet geloven dat het de juiste weg is." Volgens de Brit, die overkwam van Red Bull, is er geen 'juiste' weg. "Er zijn conceptuele verschillen tussen ons, Ferrari en Mercedes, maar we hebben momenteel een redelijk vergelijkbaar tempo. Het zou moeilijk zijn om over die twee teams te zeggen dat ze de verkeerde kant op zijn gegaan en iets moeten veranderen."

Mercedes-teambaas Toto Wolff liet eerder dit jaar optekenen dat zijn team grootse veranderingen niet uit de weg gaat en hij sloot zelfs niet uit dat de Duitse fabrieksformatie grote concurrent Red Bull zal kopiëren. Daar zou Mercedes zich dan niet voor schamen, gaf Wolff toe. Ook andere teams kijken naar de RB19 als inspiratiebron als gevolg van de sterke prestaties van Max Verstappen en Sergio Perez. Fallows is benieuwd of teams inderdaad gaan kopiëren en betwijfelt of dat de juiste strategie is. "Het wordt interessant om te zien of iemand het concept daadwerkelijk verandert. Hoe meer tijd er verstrijkt, hoe moeilijker dat zal zijn."

Focus naar 2024

Bij Aston Martin kijken ze op dit moment vooral naar zichzelf. Daar zijn ze namelijk meer dan content over de sprong voorwaarts. "We hadden een grote stap voor ogen en waren agressief in het nastreven van dat doel", zegt Fallows. "Het geeft veel voldoening om te zien dat we een grote stap hebben gezet ten opzichte van vorig jaar. We kijken naar onszelf en de relatieve snelheid ten opzichte van de snelste auto, wat op dit moment de Red Bull is. We hebben nog een lange weg te gaan. Ik ben absoluut verheugd dat we de stap hebben gezet waarop we gehoopt hadden. Nu moeten we de volgende zetten."

Aston Martin neemt het na een moeizaam 2022 dit jaar op tegen Ferrari en Mercedes. Daarmee heeft het team heeft alle verwachtingen voor dit seizoen overtroffen, al waakt Fallows voor zelfgenoegzaamheid en stelt hij dat men scherp moet blijven. "We hoopten daar absoluut op, maar ik denk niet dat we optimistisch genoeg waren om te geloven dat dat zou gebeuren", lacht Fallows. "We zijn natuurlijk blij dat we ons in die positie bevinden, maar zoals we in de afgelopen races hebben gezien, zijn onze tegenstanders ongelofelijk sterk en moeten we ons best doen om op dit niveau met ze te kunnen blijven strijden."

Red Bull is zo dominant begonnen aan het seizoen, dat daar ondertussen al gekeken kan worden naar de ontwikkeling van de bolide voor 2024. Immers lijkt de RB19 genoeg marge te hebben om de concurrentie achter zich te houden en zou zo'n vroege start aan het project voor volgend jaar net als dit jaar tot successen kunnen leiden. Denkt Aston Martin ook aan zo'n verlegging van de focus? "We willen zeker zo vroeg mogelijk aan onze auto voor 2024 beginnen. Het is alleen zo dat we de huidige auto niet te snel moeten opofferen", legt Fallows uit, wetende dat het team met de AMR23 juist weer belangrijke data kan verzamelen voor de ontwikkeling van de opvolger van deze bolide. "Maar ja, we kijken er zeker naar om zo vroeg mogelijk te beginnen", aldus de Brit, die benadrukt dat zijn team niet minder agressief wil zijn in de doorontwikkeling van de AMR23.