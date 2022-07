Bottas erkent: Alfa Romeo past me beter dan Mercedes

In zijn Mercedes-jaren kon Valtteri Bottas lang niet altijd goed uit de voeten met de afstelling van zijn Mercedes, ook al was die set-up de snelste optie. De afstelling was vaak afgestemd op de voorkeuren van teamgenoot Lewis Hamilton. Dat sloot niet aan bij de rijstijl van de Fin. Bij Alfa Romeo, waar Bottas de onbetwiste teamleider is, heeft hij dat probleem niet. “In het verleden was de afstelling die in theorie het snelste was, vaak niet de prettigste, het gemakkelijkste om mee te rijden of passend bij mijn rijstijl. Ik heb het gevoel dat het nu beter bij elkaar past. De basisafstelling die volgens ons theoretisch gezien het beste moet zijn, voelt direct al prettig aan. En als we het gaan finetunen, wordt het alleen nog maar beter.”

Op de vraag of hij dit jaar beter rijdt bij Alfa Romeo dan de afgelopen jaren in dienst van het topteam Mercedes, zegt hij: “Dat is altijd lastig te meten, want dit jaar is alles natuurlijk nieuw. Maar ik voel me in elk geval heel prettig in de auto. Monaco en met name Baku waren moeilijke weekenden. Ik denk niet dat ik als rijder mijn top al bereikt heb. Ik leer nog steeds bij. Dat is het mooie van deze sport, als je tenminste wilt blijven leren. Het hangt ook af van de sfeer en de omgeving. Voor mij werkt dat. En ik vind dit een heel fijne auto. Ik kan hem echt afstellen zoals ik wil.”

Dit weekend staat de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone op het programma. Bottas durft geen voorspellingen te doen: “Op papier is het tegenwoordig zo lastig om iets te zeggen. Elk team in de middenmoot heeft ups en downs. Dat geldt ook voor ons. Het is fijn om weer op een niet-stratencircuit te rijden, met meer snelle bochten. We zullen zien.”