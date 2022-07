Sainz blijft Hamilton en Norris voor op Silverstone, Verstappen P4

Het befaamde circuit van Silverstone dient als decor voor het tiende raceweekend van 2022 en kan zonder coronarestricties op bijzonder veel publieke belangstelling rekenen. Over het hele weekend worden er maar liefst 400.000 fans verwacht, al kregen de aanwezigen aan het begin van de vrijdagmiddag maar weinig waar voor hun geld. Zo draaiden de coureurs op een opdrogende baan weinig ronden in de eerste training en noteerde Max Verstappen helemaal geen tijd. Het had volgens Christian Horner alles te maken met de beschikbare banden en meer specifiek met de schaarse intermediates, die teams op vrijdagmiddag niet meteen op wilden roken.

Ferrari start sterk, Red Bull werkt aan nieuwe vloer Verstappen

Aan het begin van de tweede training waren de omstandigheden beter en bleek er ook beduidend meer animo. Alle twintig coureurs waren direct op het asfalt te vinden op slicks, waarbij Verstappen overigens melding maakte van 'een vreemd geluid' in zijn RB18. Nadat hij groen licht van het team had gekregen, weerhield dat hem er niet van om op mediums 1.31.438 als eerste richttijd neer te zetten. Die tijd zou echter meteen met zes tienden verbeterd worden door beide Ferrari-coureurs op dezelfde bandencompound, al moet gezegd dat het slechts om de inleidende beschietingen ging.

Het toonde wel aan aan dat Ferrari, dat met veel flow-viz op de low-drag achtervleugel reed, extreem goed uit de startblokken kwam. Charles Leclerc onderstreepte dat nog maar eens door niet veel later te versnellen tot 1.29.462, met teamgenoot Carlos Sainz amper 0.081 seconde achter zich. Verstappen sloot de runs op mediums af op P3 en als meest vooruitgeschoven Red Bull-coureur, al werd er bij terugkomst in de pitbox wel meteen gekeken naar zijn bolide. Linksachter repareerden monteurs in allerijl een klein gedeelte van de vloer, hetgeen waarschijnlijk samenhing met de geluiden die Verstappen hoorde. Het ging overigens om de nieuwe vloer die Red Bull dit weekend mee heeft, die al wel op de auto van de regerend wereldkampioen zat maar nog niet op die van Perez.

Sainz bovenaan, Norris en Hamilton komen verrassend goed mee

Nadien bleek het wachten totdat de softs voor de dag werden gehaald door de mannen vooraan en opmerkelijk genoeg werd dat bal geopend door een verrassend sterke McLaren-rijder. Lando Norris posteerde zijn werkgever pardoes aan kop met 1.29.118, al was de pret van korte duur. Ferrari kwam niet veel later namelijk ook met het zachtste Pirelli-rubber voor de dag en stelde orde op zaken. Sainz wist er met een verre van vlekkeloze ronde een tiende onder te duiken en toonde zich met een tweede poging zelfs de eerste man in de rondetijden van 1.28. Aan Leclerc en de Red Bull-mannen om te antwoorden, al kende de eerstgenoemde geen goede runs op soft. Leclerc bleef zodoende achter Norris steken op P3 en moest bijna een halve tel toegeven op zijn Spaanse teamgenoot.

Verstappen moest het antwoord op Sainz eveneens schuldig blijven en ook hij moest de McLaren van Norris voor zich dulden. De man met startnummer 1 wist Leclerc weliswaar te verschalken, maar stond op twee tienden van zijn voormalig teamgenoot slechts derde. Het zou na enkele minuten P4 worden doordat Lewis Hamilton voor zijn eigen fans een visitekaartje afgaf. De Mercedes W13 is voor dit weekend flink onder handen genomen en dat lijkt vooralsnog zijn vruchten af te werpen, zeker op een egaal circuit dat goed bij Mercedes past. Hamilton stond enige tijd binnen voor reparatiewerkzaamheden, maar wist bij terugkomst op het asfalt de tweede tijd te klokken.

Hamilton gaf iets meer dan een tiende toe op Sainz, die zijn naam bij het vallen van de vlag ook nog bovenaan zag prijken. Norris wist op P3 zowel Verstappen als ook Leclerc achter zich te houden, waarna Fernando Alonso op de zesde stek wederom een goede vrijdag kende. Dat viel niet te zeggen van Sergio Perez op P7, maar wel van de man die hem voorging bij Red Bull als teamgenoot van Verstappen. Alexander Albon kan vanaf dit weekend namelijk rekenen op een extreem doorontwikkelde Williams, die volgens het team een seconde sneller moet zijn dan de oude auto waar Nicholas Latifi nog mee rijdt. Precies dat gat was op vrijdagmiddag ook zichtbaar, waardoor de Canadees kansloos achteraan bungelde op P20 en Albon er op een veertiende plek aardig bij stond.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Groot-Brittannië: