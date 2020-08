Bottas blij met nieuw contract: "Onderhandelingen soepel verlopen"

Bottas mag in 2021 voor het vijfde seizoen op rij de kleuren van Mercedes verdedigen. Een serieuze gooi naar de wereldtitel heeft hij tot dusver niet kunnen doen, al past hij wel in het ideale plaatje als teamgenoot van Lewis Hamilton. Waar er bij de Brit veel wordt gesproken over zijn salariseisen, zijn de onderhandelingen met Bottas een stuk makkelijker verlopen. "Het ging deze keer allemaal erg soepel", aldus de Fin tegen onder meer Motorsport.com.

"We hebben gezegd 'we laten het eerst even rusten, kijken de eerste paar races aan en spreken dan verder'. Dat is allemaal heel natuurlijk gegaan. Het was niet lastig, we werden het ditmaal snel eens over alle dingen. Er was ook geen afleiding van buitenaf en het heeft ook geen invloed gehad op mijn prestaties in de eerste races. Dit is eigenlijk hoe het zou moeten", toont Bottas zich tevreden over de gang van zaken.

Zoals Bottas inmiddels gewend is, gaat het ook ditmaal om een eenjarige deal. Des te meer omdat George Russell staat te trappelen om vanaf 2022 in de tweede Mercedes-bolide te stappen. Bottas wil daar echter nog niet mee bezig zijn en telt vooral zijn eigen zegeningen. "Het is goed om te weten dat ik nog een jaar voor de boeg heb. Niet dat ik me daar heel druk over heb gemaakt, maar het is fijn om de bevestiging te hebben. In dat opzicht is het goed, ik kan me nu volledig op het racen focussen."

Hamilton blij met contractverlenging Bottas

Ook teamgenoot Hamilton is blij dat de zaken in het team onveranderd blijven. "Ik denk dat stabiliteit altijd goed is voor een team. En daarbij moet ik zeggen dat Valtteri een zeer positieve invloed op het team heeft gehad in de voorbije jaren", is Hamilton tevreden met zijn teammaat. "Hij is te vertrouwen, doet het geweldig op de baan en is een geweldige teamspeler voor iedereen binnen Mercedes. Dit is vooral een beloning voor al zijn harde werken."