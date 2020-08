Verstappen niet gefrustreerd: "Zit nog steeds in een goede positie"

Na vier races in het Formule 1-seizoen 2020 kijkt Verstappen tegen een achterstand van 36 punten aan op WK-leider Lewis Hamilton. De situatie had zelfs nog iets rooskleuriger kunnen zijn zonder die ene en zeer kostbare uitvalbeurt in Oostenrijk. Het verschil op de baan is echter groter dan dat de WK-stand doet vermoeden. Mercedes is ook dit jaar weer een klasse apart, zeker op zaterdag. Het verschil is aanzienlijk, maar voor Verstappen niet deprimerend.

"Ik ben niet gefrustreerd hoor, ik heb de situatie waar we momenteel in zitten gewoon geaccepteerd. Ik probeer er zelf het maximale uit te halen en zit nog altijd niet bepaald in een beroerde positie", aldus Verstappen tijdens de online persconferentie op Silverstone. "Veel mensen zouden juist graag in mijn positie willen zitten, we vechten nog altijd voor podia. Ik snap ook niet dat andere mensen denken dat ik enorm gefrustreerd ben of zo. Ik zit nog steeds in een goede positie, het is bijvoorbeeld veel beter dan wat achteraan meehobbelen. En natuurlijk proberen we de situatie verder te verbeteren en de auto steeds iets sneller te maken.

"Maar Mercedes heeft dit jaar gewoon geweldig werk geleverd en dat moet je ook kunnen accepteren. Dat betekent trouwens niet dat ik me erbij neergelegd heb, absoluut niet zelfs. Iedere kans om ze te verslaan zal ik natuurlijk met beide handen aangrijpen." Of er dit weekend al zo'n kans komt, valt overigens te bezien. Normaliter is Mercedes ongenaakbaar op Silverstone, maar de grote bandentombola van vorige week kan wellicht kansen bieden. In ieder geval in het hoofd van een rasoptimist.

Zeker als je bedenkt dat het aankomend weekend warmer wordt en dat Pirelli nog zachtere banden meeneemt. "Het kan wel een beetje helpen", reageert Verstappen op de vraag van Motorsport.com. "Maar Mercedes ligt dermate ver voor... Die extra seconde in de kwalificatie ga je niet goedmaken dankzij hogere temperaturen en die halve seconde per ronde in de race ook niet. Maar goed: we geven niet op en ik ben erg gemotiveerd om dit weekend weer zo goed mogelijk te presteren. Ik probeer in ieder geval op het podium te staan en dan maar zien wat er verder nog mogelijk is. Vorige week was het erg verrassend met al die lekke banden. Ik moet er in ieder geval zijn om te kunnen profiteren."

