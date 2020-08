Vettel over Aston Martin-geruchten: "Ze zoeken overal iets achter"

Vettel is voor het F1-seizoen 2021 aan de kant gezet door Ferrari, maar is zelf nog allerminst uitgeblust. De Duitser houdt formeel alle opties open, ook een F1-pensioen, maar heeft achter de schermen al verschillende partijen gepolst voor onderdak in 2021. Gesprekken met Renault zijn op niets uitgedraaid en ook Mercedes en oude liefde Red Bull lijken geen plek voor de man uit Heppenheim te hebben. Het tot Aston Martin omgedoopte Racing Point blijft over, waardoor alle acties tussen Vettel en de Racing Point-kopstukken onder een vergrootglas liggen.

'Szafnauer heeft een mooie auto, verder niets aan de hand'

Zo ook de gezamenlijke autorit van Vettel en Racing Point-teambaas Szafnauer na afloop van de Britse GP op Silverstone. "Ja, ik zat inderdaad bij Otmar in de auto. We waren gewoon op weg naar een benzinepomp. Daarna ging hij naar zijn eigen huis en ging ik ergens anders heen", zo verklaart Vettel tijdens de online persconferentie voor de tweede race op hetzelfde circuit. "Hij heeft een mooie auto hoor. Een Ferrari Pista, op zich niks mis mee", vervolgt de Duitser met een lach tegenover onder meer Motorsport.com.

De gezamenlijke rit werd door buitenstaanders als teken gezien voor een op handen zijnde deal met Racing Point, maar Vettel moet daar vooral om glimlachen. "Mensen zoeken tegenwoordig overal iets achter en maken overal een punt van, maar ik zie het nieuws niet eens. Maar het zal allemaal wel." Min of meer hetzelfde geldt voor de gefotografeerde 'elleboog-groet' met Lawrence Stroll in de paddock. Ook daar werden allerlei connotaties aan toegekend, maar ook die raken volgens Vettel kant noch wal. "Ik gaf diezelfde elleboog-groet ook aan Toto [Wolff], Christian [Horner] en allerlei andere mensen in de paddock."

Geen opties buiten de Formule 1 overwogen

Rest de vraag hoe de situatie los van deze kleinigheden echt is. "Mensen lijken overal een eigen verhaal van te maken. Maar er valt van mijn kant nog niets te melden, geen nieuws", aldus de 53-voudig GP-winnaar. "Er zijn vele mogelijkheden, maar waarschijnlijk niet heel veel in de Formule 1. Iedereen die een beetje kan rekenen en kijkt welke zitjes bezet zijn, weet dat. Maar voor mij is het vooral belangrijk dat ik een keuze maak waar ik blij mee ben, waar ik achter sta. De tijd zal het leren welke keuze dat is." Gevraagd wat hij met de 'vele mogelijkheden' buiten F1 bedoelt, verduidelijkt Vettel. "Dat was ook een grapje, dat moet je tegenwoordig ook uitleggen. Ik zat te denken aan een plekje bij mij op de bank, aan de keukentafel of in de sofa. In dat opzicht zijn er mogelijkheden genoeg. Maar nee, om de vraag echt te beantwoorden: buiten F1 heb ik nog niet echt opties bekeken."

