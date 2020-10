Wolff zinspeelt op vertrek als teambaas: "Kijken naar andere rol"

De twijfels van Wolff over het voorzetten van zijn huidige rol als teambaas van het meest succesvolle F1-team zijn niet nieuw. Maar waar de Oostenrijker voorheen alle opties vakkundig openhield, lijkt hij tijdens de persconferentie in Imola meer voor te sorteren op een aanstaand vertrek als teambaas. "Alles gaat tegenwoordig toch met videobellen en programma's als Zoom en Teams, dus ik denk dat ik voortaan lekker thuisblijf", begint Wolff nog met een lach.

Om daarna iets serieuzer te vervolgen: "De waarheid is dat deze functie zijn tol eist. Daar komt nog bij dat ik altijd heb gezegd dat je in een bepaalde functie niet van 'zeer goed' naar 'gewoon goed' moet gaan. Dat moment moet je voor zijn." Die combinatie leidt ertoe dat Wolff indien mogelijk graag een stapje terug doet. "Ik zal blijven als aandeelhouder en zal ook wel betrokken blijven bij het F1-team, maar wellicht in een andere functie. Of dat als CEO of als bestuursvoorzitter zal zijn, weten we nog niet. Maar Daimler heeft mij in ieder geval de keuze gegeven", zo vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com.

Deze stap van Wolff hangt nauw samen met de opvolging in zijn rol als teambaas. "Voordat ik over kan gaan naar een andere rol, moet ik er zeker van zijn dat iemand anders die 23 races per jaar goed afhandelt en dat ik lekker voor een Zoom-scherm kan zitten", lacht hij. Dat transitieproces is achter de schermen al aan de gang. "Ik moet er nu over nadenken hoe ik het team wil structuren richting de toekomst. Dat hebben we in het verleden ook al gedaan met onze technische afdeling. Daar hebben we de verantwoordelijkheden ook op een goede manier overgedragen, terwijl we alle knowhow en het leiderschap wel binnen ons bedrijf hebben gehouden. Op die manier hebben we jong talent ook de kans gegeven om door te stromen."

Op zoek naar een opvolger en goede structuur

Wolff wil een vergelijkbaar proces op poten zetten voor de overdracht van zijn eigen taken. "Ik vind dit erg interessant en kijk ernaar uit om in de komende jaren hetzelfde proces af te werken. Het zou mij erg trots maken als een nieuwe teambaas het straks beter zou doen dan dat ikzelf zou kunnen." Rest alleen nog de vraag wanneer Wolff plaatsmaakt als teambaas. "Ik heb daar al lang over nagedacht, ook samen met het andere leiderschap binnen Mercedes GP, maar we hebben de ideale structuur voor de toekomst nog niet gevonden. Dus ik kan nu nog niet vertellen of dit over een jaar, twee jaar of zelfs drie seizoenen gaat gebeuren."

