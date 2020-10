Gasly rijdt als eerbetoon met Senna-helm in Imola

De Formule 1 keert dit weekend voor het eerst sinds 2006 terug naar Imola, dat op het laatste moment aan de herschikte kalender van 2020 werd toegevoegd als noodoplossing tijdens de coronacrisis. Imola is natuurlijk ook de plek waar Senna in 1994 - daags na Roland Ratzenberger - om het leven kwam.

Senna blijft ook de huidige generatie rijders inspireren en AlphaTauri-rijder Pierre Gasly zal dit weekend zelfs in actie komen met het wereldberoemde gele helmontwerp van de betreurde Braziliaan. Gasly toonde de helm vrijdagavond op sociale media met de boodschap. "Ik gedenk een van mijn idolen met deze speciale helm. Legendes worden nooit vergeten."

Ook op het circuit van Imola wordt Senna voortdurend herdacht. Achter de beruchte Tamburello-bocht, waar het ongeval plaatsvond, staat een standbeeld van Senna dat vaak door fans wordt bezocht en met vlaggen wordt omgeven.

Bekijk de Senna-helm van Pierre Gasly

Senna helm van Pierre Gasly, Alpha Tauri 1 / 5 Foto door: Pierre Gasly Senna helm van Pierre Gasly, Alpha Tauri 2 / 5 Foto door: Pierre Gasly Senna helm van Pierre Gasly, Alpha Tauri 3 / 5 Foto door: Pierre Gasly Senna helm van Pierre Gasly, Alpha Tauri 4 / 5 Foto door: Pierre Gasly Pierre Gasly, Alpha Tauri met Senna helm 5 / 5 Foto door: Pierre Gasly

Gasly is aan een ijzersterk seizoen bezig bij het Italiaanse AlphaTauri en stuntte zelfs door op Monza de Grand Prix van Italië te winnen. Toch komt hij niet in aanmerking voor promotie naar Red Bull in 2021 indien Alexander Albon zoals verwacht wordt bedankt voor bewezen diensten.

Gasly stelde eerder op vrijdag dat hij verbaasd is dat hij niet eens in aanmerking komt voor een tweede kans bij de hoofdmacht van Red Bull. De keuze lijkt te gaan vallen tussen Sergio Perez en Nico Hülkenberg. Gasly voegde daar wel aan toe niet ontgoocheld te zijn. Woensdag kwam al de bevestiging dat Gasly ook in 2021 de kleuren van AlphaTauri zal verdedigen.

"Ik ben niet teleurgesteld over dat besluit, alleen verrast", zo reageert hij vanuit Imola op een vraag van Motorsport.com. "Seb [Vettel] is de enige andere coureur die een race heeft gewonnen met Toro Rosso. Hij werd daarna wel gepromoveerd naar Red Bull Racing en wist ook vier wereldtitels te pakken. Ik ben vooral verbaasd dat ze mij niet eens hebben overwogen. "Ik heb toch twee podiums gehaald met wat eerst Toro Rosso was en dit seizoen verloopt verder ook prima volgens mij. Maar het enige wat ik kan doen is goed blijven presteren. Hopelijk komt die kans [bij Red Bull] in de toekomst dan alsnog."

Gerelateerde video