Gasly 'verbaasd' over uitblijven nieuwe kans bij Red Bull Racing

Gasly werd in de zomer van 2019 aan de kant geschoven door Red Bull Racing, maar heeft zich na die degradatie lovenswaardig hersteld. Het heeft tot een ijzersterk kalenderjaar geleid, met die beklijvende overwinning op Monza als bekroning. De coureur uit Rouen heeft zichzelf weer op de kaart gezet, al is dat niet voldoende gebleken om opnieuw promotie naar het vlaggenschip van Red Bull te mogen maken. Afgelopen week werd namelijk bevestigd dat Gasly nog een jaartje langer de kleuren van AlphaTauri verdedigt.

Niet teleurgesteld, wel verbaasd

"Ik ben niet teleurgesteld over dat besluit, alleen verrast", zo reageert hij vanuit Imola op een vraag van Motorsport.com. "Seb [Vettel], de enige andere coureur die een race heeft gewonnen met Toro Rosso. Hij werd daarna wel gepromoveerd naar Red Bull Racing en wist ook vier wereldtitels te pakken. Ik ben vooral verbaasd dat ze mij niet eens hebben overwogen", vervolgt Gasly zijn antwoord.

Helmut Marko en Christian Horner hebben inmiddels aangegeven buiten het eigen rijdersprogramma te kijken, mocht Alexander Albon het vege lijf niet redden. Dit betekent dat Nico Hülkenberg en Sergio Perez nog wel in beeld zijn, terwijl de kandidatuur van Gasly al rap terzijde is geschoven. "Ik heb toch twee podiums gehaald met wat eerst Toro Rosso was en dit seizoen verloopt verder ook prima volgens mij. Maar het enige wat ik kan doen is goed blijven presteren. Hopelijk komt die kans [bij Red Bull] in de toekomst dan alsnog. Maar voor volgend jaar is alles al geregeld en wil ik er ook zo min mogelijk meer aan denken."

Gissen naar de beweegredenen van Marko

Blijft de vraag waarom Gasly niet eens serieus is overwogen voor het tweede Red Bull-zitje. Heeft dat misschien met zijn verleden bij het team te maken? "Ik weet het niet", reageert Gasly. Zelf heeft hij namelijk ook geen uitvoerige uitleg gekregen van keuzeheer Marko, althans meer dan dat wil hij niet delen met de buitenwereld. "Zij hebben een bepaalde strategie. Als jullie een beter antwoord willen, dan moeten jullie deze vraag maar rechtstreeks aan Dr. Marko stellen. Er is mij enige tijd geleden in ieder geval duidelijk gemaakt dat ik door zou gaan met dit team."

Waar geruchten over een transfer naar Renault eveneens de ronde doen, bevestigt Gasly dat zijn toekomst ondanks deze domper nog altijd binnen het Red Bull-programma ligt. "Ik ben nog altijd maar 24 jaar en weet dondersgoed wat ik wil in de Formule 1. Ik wil graag aan de top meedoen en op een dag vechten voor het kampioenschap. Maar op dit moment moet ik gewoon zo goed mogelijk presteren in het team waar ik nu zit en daar zal ik alles aan doen."

VIDEO: De rijdersmarkt voor het Formule 1-seizoen 2021 onder de loep