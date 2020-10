Abiteboul helder: Ook Renault tegen motorenplan van Red Bull

Red Bull wil na het aangekondigde vertrek van Honda zelf door met de motoren van Japanse makelij. Maar om dat te kunnen doen, hebben beide team van de energiedrankengigant een bevriezing van de doorontwikkeling nodig. Daar is echter een meerderheid van de rivalen en goedkeurig van de FIA voor nodig. Mercedes heeft bij monde van Toto Wolff al laten weten het plan van Red Bull te steunen, maar Ferrari is dan weer faliekant tegen.

Veranderde meningen: Renault nu tegen

Renault heeft zich tot dusver redelijk op de vlakte gehouden, in ieder geval in de publiciteit, maar daar is recent verandering in gekomen. "Ik ben tegen het bevriezen van de motorische doorontwikkeling", laat Abiteboul donderdag in duidelijke bewoordingen aan Motorsport.com weten. Red Bull heeft er daarmee een extra tegenstander bij en dat terwijl Helmut Marko juist snel duidelijkheid wil. De Oostenrijker heeft zelfs een deadline van half november op tafel gelegd, hetgeen met de huidige weerstand tamelijk optimistisch lijkt.

"Als je mij dit zes maanden geleden had gevraagd, dan waren we juist voor dit plan geweest. Toen hebben we ons meermaals ingezet voor een lager budgetplafond, om de kosten van het chassis te beperken. Tegelijkertijd streefden we naar minder kosten op motorisch vlak, waardoor we het bevriezen van de doorontwikkeling wilden accepteren", zo vervolgt Abiteboul zijn uitleg. "Maar uitgerekend Red Bull Racing en Honda waren toen tegen, dat hebben we destijds maar geaccepteerd."

Focus op nieuw motorreglement, niet op ontwikkelingsstop

Inmiddels zijn de meningen van beide partijen veranderd: Red Bull doet er alles aan om een ontwikkelingsstop af te dwingen, terwijl Renault juist tegenstander is geworden. "We zijn een andere route ingeslagen. Sindsdien hebben wij hard gewerkt aan de motorische plannen voor 2022. Als je mij vandaag vraagt naar mijn mening over het bevriezen van de doorontwikkeling dan is die duidelijk anders dan zes maanden geleden. Wij hebben nu geen intentie meer om te stoppen, ook al omdat de doorontwikkeling een belangrijk aspect voor ons kan blijken. Wij accepteren dat verzoek dus niet", blijft Abiteboul stellig.

Net als Ferrari hecht Abiteboul meer waarde aan een gedegen voorbereiding van het nieuwe motorreglement, dat formeel vanaf 2026 moet ingaan maar ook naar voren kan worden gehaald. "We moeten nu inderdaad gesprekken voeren over een goede motorische oplossing voor de middellange termijn, ook zeker qua duurzaamheid. Wij willen absoluut praten over motoren voor de middellange termijn, maar niet over het bevriezen van deze krachtbronnen."

Met medewerking van Giacomo Rauli

