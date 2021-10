Wolff: Uitvalbeurten gaan F1-titelstrijd beslissen in 2021

Lewis Hamilton en Max Verstappen zijn de enige coureurs die dit seizoen aan de leiding van het F1-kampioenschap hebben gestaan, maar wel hebben zij daarbij vijf keer van positie gewisseld. Drie van die wisselingen vonden in de zes races na de zomerstop plaats. Het is tekenend voor hoe klein de verschillen zijn in de strijd om de wereldtitel. De laatste positiewissel vond plaats bij de GP van Turkije.

Hamilton begon met twee punten voorsprong op Verstappen aan het weekend in Istanbul Park, maar moest in de race vanaf P11 beginnen na een gridstraf voor een motorwissel. Met zijn nieuwe verbrandingsmotor wist de Mercedes-coureur op zondag mee te doen om het podium, totdat hij acht ronden voor het einde alsnog zijn eerste en enige pitstop van de race maakte. Dat leidde uiteindelijk tot de vijfde plek en acht punten verlies op Verstappen, die daardoor de leiding in het kampioenschap heroverde. Hoewel Hamilton het niet direct eens was met de beslissing, analyseerde zijn werkgever later dat hij meer had verloren als hij niet naar de pits was gekomen.

Met de late pitstop wilde Mercedes het verlies beperken. Volgens teambaas Toto Wolff de juiste keuze, want een uitvalbeurt of nulscore kan funest zijn in de titelstrijd. "Het hele seizoen gaat het al heen en weer. We maken samen fouten, we winnen samen. In het verleden hebben we grotere schommelingen gezien met verloren kansen", zei Wolff. "Dit was een heel, heel spannende call. We hebben voor iets gekozen en dat ging verkeerd. Uiteindelijk hebben we [in Turkije] acht punten verloren op Red Bull door een gridstraf. Red Bull was [in Rusland] blij dat ze maar zeven punten verloren. Het gaat tot het einde erg krap blijven. Uitvalbeurten gaan een groot verschil maken en dat was ook een overweging [om een gridstraf te pakken], niet schommelingen van drie, vier of vijf punten."

Vooralsnog is Hamilton dit seizoen pas één keer uitgevallen. De zevenvoudig wereldkampioen kwam in Italië niet aan de finish door een botsing met rivaal Verstappen. De Nederlander viel eerder dit jaar ook al uit in Groot-Brittannië na een botsing met Hamilton, die destijds ondanks een straf de race won. Ook in Azerbeidzjan zag de Red Bull Racing-coureur de finish niet, nadat hij in de slotfase van de race een klapband had.