Vroege Alfa-deal helpt Bottas: “Kan me nu focussen op het rijden”

Valtteri Bottas moest bij Mercedes telkens weer genoegen nemen met een contractverlenging voor één seizoen. Het zadelde de Fin ieder jaar weer met de nodige onzekerheid op en ook dit seizoen was het niet anders. Het werd echter al snel duidelijk dat de inmiddels tienvoudig Grand Prix-winnaar volgend jaar zijn Mercedes-stoeltje moet afstaan aan George Russell, waarna Bottas op zoek ging naar een nieuw zitje voor 2022. De Fin vond al relatief snel onderdak bij Alfa Romeo, waar hij volgend jaar de opvolger wordt van Kimi Raikkonen.

De overgang van Bottas naar Alfa Romeo werd in de aanloop naar de Grand Prix van Italië bekendgemaakt. Sindsdien zitten de prestaties van Bottas behoorlijk in de lift. Zo was hij de snelste tijdens de kwalificatie op Monza en won hij er de sprintrace, pakte hij ondanks een gridstraf de nodige punten in Rusland en won hij vorige week vanaf pole-position de Grand Prix van Turkije. Het leverde hem in de laatste drie races 51 punten op, waar titelkandidaten Max Verstappen en Lewis Hamilton respectievelijk ‘slechts’ op 36 en 35 punten uit drie races bleven steken.

Focus op het rijden

Terugblikkend op de goede reeks resultaten vertelt Bottas: “Ik heb het vertrouwen eigenlijk altijd al gehad, maar het is wel fijn dat je weer eens een race wint en er daarmee ook aan herinnerd wordt dat je Grands Prix kunt winnen. Het was alweer even geleden”, erkent de Fin, die sinds de GP van Rusland vorig jaar moest wachten op zijn volgende F1-overwinning. “Maar om heel eerlijk te zijn voel ik me na Monza wel heel relaxed. Het feit dat ik me nu puur en alleen kan focussen op het rijden helpt absoluut.”

Hoewel de dagen van Bottas bij Mercedes dus geteld zijn, merkt de coureur uit Nastola nog geen verschil in de omgang met zijn collega’s: “Er is eigenlijk niets veranderd. Alles gaat nog gewoon als vanouds en de teamgeest is goed. We zijn echt gemotiveerd voor de rest van het jaar en zoals altijd hard aan het werk. Ik zit nog altijd in iedere meeting, net als de afgelopen vijf jaar. Als er bijeenkomsten zijn zonder mij dan weet ik daar niets van af, dus voor mij is alles nog normaal.”

Belangrijke rol in laatste races

Met een naderend avontuur bij Alfa Romeo is het de vraag of Bottas in Turkije zijn laatste overwinning in dienst van Mercedes heeft behaald, maar teambaas Toto Wolff sluit niet uit dat de Fin in een van de zes resterende races nog een keer kan toeslaan: “Het is misschien niet zijn laatste van het seizoen geweest”, aldus Wolff over de zege van Bottas in Istanbul. “Wat hij daar heeft laten zien was echt ongelofelijk. Hij startte heel kalm vanaf pole, sloeg een gat, was de snelste man op de baan en had qua bandenmanagement alles onder controle. Vervolgens reed hij ook nog eens de snelste ronde. Dat is een dikke tien."

"Daarnaast kan ik hij ook nog eens een vitale rol gaan spelen in de strijd om het constructeurskampioenschap, maar ook in het ondersteunen van Lewis. Alleen de prestatie van Valtteri zorgde er namelijk voor dat Max in Turkije niet nog eens acht punten extra zou scoren.”