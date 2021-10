Wolff: Strategie moet Hamilton naar voren helpen tijdens Turkse GP

In de kwalificatie voor de GP van Turkije legde Mercedes beslag op de eerste twee posities. Lewis Hamilton was de snelste man van de zaterdag, maar moet vanwege een motorstraf zondag vanaf de elfde positie starten. De pole-position komt hierdoor terecht bij teamgenoot Valtteri Bottas, die op iets meer dan een tiende de tweede tijd noteerde. Het kwalificatieresultaat zorgt dan ook voor gemengde gevoelens bij teambaas Wolff. “Je moet naar de positieve dingen kijken, namelijk dat de auto snel is en we van pole kunnen vertrekken”, vertelde hij na de kwalificatie bij Sky Sports F1.

Progressie boeken wordt lastig voor Hamilton

Toch zijn er bij Wolff ook zorgen over de inhaalrace die Hamilton moet gaan afwerken in Turkije. Daarvoor wijst hij twee factoren aan: enerzijds de bandenkeuze van de overige rijders in de top-tien, anderzijds het feit dat inhalen ondanks het verschil in snelheid lastig is op Istanbul Park. “We gaan terug naar achteren en het wordt niet makkelijk met alle auto’s voor hem die op medium starten, met uitzondering van Tsunoda. Progressie boeken wordt lastig”, aldus Wolff. “In de lange runs op vrijdag reden we op een gegeven moment achter een Haas en een Williams. Het was toen heel lastig om ook maar in de buurt te komen. Ik gok dus dat de strategie datgene is wat zondag gaat helpen.”

Na de vrijdagse trainingen concludeerde Mercedes bij monde van trackside engineering director Andrew Shovlin al dat inhalen lastig zou worden. Als de Brit nog op het podium wil eindigen, dan moet hij in de eerste stint zijn slag gaan slaan. “Of we Lewis terug kunnen krijgen op het podium, dat wordt vaak bepaald door wat er in de eerste stint gebeurt en of je enkele auto’s kan pakken. Gedurende die stint zullen de leiders van de race altijd bij je weglopen. In Sochi was het heel moeilijk om te voorspellen hoe goed we door het verkeer zouden komen, omdat we in de laatste sector veel onderstuur hadden. Dat maakte het vrij lastig. Het moeilijkste ding om na te bootsen is waarschijnlijk hoe dicht je eigenlijk achter iemand kan volgen. Kan je bij iemand in de versnellingsbak zitten zonder de banden een opdonder te geven, zonder zoveel downforce te verliezen dat je daar niet kan blijven? Dat is erg moeilijk te voorspellen.”

Bottas moet punten wegkapen bij Verstappen

De pole-position in Turkije blijft ondanks Hamiltons gridstraf bij Mercedes. Bottas mag de race zondag vanaf de beste positie aanvangen. De Fin kan vanaf die startpositie van onschatbare waarde zijn door punten weg te kapen bij Max Verstappen, die naast hem op de eerste rij staat. Mercedes oogt sneller dan Red Bull en dus wil Wolff kapitaliseren, wat inhoudt dat Hamilton waarschijnlijk geen cadeaus krijgt van zijn teamgenoot. “Valtteri wil graag de race winnen en dit is zijn beste kans. Dat is ook in het voordeel van Lewis. Bovendien zijn de Red Bulls niet zo competitief geweest dit weekend. Bij de lange runs was dat zelfs nog erger dan over één ronde.”