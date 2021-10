Schumacher blinkt uit met P14: “Dacht zelfs even aan Q3”

De 22-jarige Schumacher overleefde eerder dit jaar ook op het circuit van Paul Ricard al het eerste kwalificatiedeel, al kon hij daar na een crash uiteindelijk niet deelnemen aan Q2. In Turkije wist de Haas-coureur ten koste van onder andere Daniel Ricciardo en de beide Alfa’s weer het tweede kwalificatiedeel te bereiken, met een veertiende startplek voor de Grand Prix van Turkije als resultaat. Teamgenoot Nikita Mazepin kreeg daarmee voor de veertiende keer dit seizoen het nakijken.

“Ik ben hier zo blij mee. Ik dacht zelfs even aan een plek in Q3”, aldus Schumacher, die in het tweede kwalificatiedeel 0.558s verwijderd was van een plekje bij de beste tien. “Ik weet dat het misschien wat opportunistisch is, maar het zou een geweldige kans zijn geweest. De auto voelde geweldig. We hebben het als team heel erg goed gedaan en ik ben hier echt heel erg blij mee.”

"Wist dat er een kans lag"

Eerst nog even terug naar het eerste kwalificatiedeel, waarin Schumacher eigenlijk voortdurend bij de snelste vijftien hoorde en daarmee al snel een van de kanshebbers bleek voor een plek in Q2: “We wisten dat er een kans lag. Mijn voorlaatste ronde was namelijk ook al niet verkeerd. We stonden een tijdje vijftiende en ik wist dat er nog wat tijd in het vat zat omdat ik niet honderd procent tevreden was met mijn vorige rondje. Uit die allerlaatste ronde hebben we denk ik echt het maximale gehaald. Toen ik over de streep kwam, hoorde ik Gary [Gannon, de engineer van Schumacher] over de radio en hoorde ik op de achtergrond al het nodige gejuich. Toen wist ik dat we er goed voor stonden, dus ik ben in het geheel gewoon heel erg blij.”

In het tweede kwalificatiedeel durfde Schumacher dus nog even te dromen van een plekje bij de beste tien, totdat een gele vlag roet in het eten gooide: “In ogenschouw nemende dat George [Russell] een foutje maakte in de laatste bocht en hij heel erg snel onderweg was, weet ik niet hoeveel hogerop ik nog had kunnen finishen. Maar, ik denk dat mijn laatste ronde nog wel twee tot drie tienden sneller had gekund. Dan heb ik het puur over mijn eigen rijden, ik weet namelijk niet hoe het zat met de evolutie van de baan. Er zat dus zeker nog wel wat tijd in."

"Ik weet niet of Q3 mogelijk was geweest, maar Yuki [Tsunoda] kon nog net met de hakken over de sloot door en wij zaten redelijk op hetzelfde level in Q2, dus misschien was het niet eens zo heel ver weg. Aan de andere kant had ik toen ook niet meer veel leven over in de banden denk ik, dus misschien hadden we ook wel niet de sprong gemaakt waar we op gehoopt hadden.”

F1-update: De zaterdag in Turkije uitgebreid besproken