Verstappen verwacht niet dat Mercedes te kloppen is in Turkije

Na een beroerde vrijdag en een verregende derde training kan Max Verstappen eigenlijk nog best leven met zijn derde plek in de kwalificatie. "We hebben aardige verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van gisteren, al houden we meer moeite om uit te vinden hoe we hier precies snel moeten gaan. In de kwalificatie ging het beter, al is het nog niet perfect. Maar ach, ik ben wel redelijk blij met de gereden ronden en ook met het resultaat. Daar mag ik niet heel ontevreden over zijn", laat de Nederlander tijdens de persconferentie weten.

Goede stappen, maar gevoel nog niet naar wens

De ommekeer na vrijdag lijkt een beetje op Hongarije qua herstelwerkzaamheden, al houdt de vergelijking daar ook wel op volgens Verstappen. "De problemen zijn verder niet echt vergelijkbaar met die van Hongarije. Als ik had geweten wat dit weekend het probleem was, dan had ik het voor de kwalificatie natuurlijk wel aangepakt. Het gevoel is qua balans gewoon niet ideaal, maar daar kunnen we nu niks meer aan doen. Ik denk ook dat het met het asfalt op deze baan te maken heeft en hoe de banden daarop reageren. Dat totaalplaatje lijken we nog niet helemaal onder de knie te hebben." De Limburger voegt toe dat hij vooral kampt met onderstuur in zijn RB16B. "En dat is nou eenmaal niet ideaal om snel te gaan..."

De conclusie van Verstappen is dan ook een tamelijk heldere: "We hebben goede stappen gezet en daar ben ik blij mee, maar het is nog niet genoeg [om met Mercedes te vechten]." Dat bleek op zaterdag en alhoewel de verschillen in race pace kleiner kunnen zijn, verwacht de nummer twee uit het WK geen wonderen. Gevraagd of hij zondag wel de snelheid heeft om Mercedes te verslaan, luidt het antwoord namelijk: "Nee, normaal gezien niet. Maar we proberen gewoon zo goed mogelijk te volgen en dan maar zien wat we kunnen doen. En natuurlijk ook maar zien wat er in z'n algemeenheid gebeurt tijdens de race." Dat laatste weet je in het Formule 1-seizoen 2021 maar nooit, aangezien het ene spektakelstuk wordt gevolgd door het andere.

Hamilton 'gewoon' naar het podium vanaf P11?

Op basis van pure snelheid verwacht de Limburger Mercedes niet te kloppen en daar komt in zijn optiek nog een extra nadeel bij. "We starten morgen als tweede en dat is nou niet echt een fijne plek om te starten op dit circuit. Dan sta je namelijk aan de binnenkant en daar is geen grip. We moeten eerst maar eens zien hoe dat gaat." Door de gridstraf van Lewis Hamilton belandt Verstappen aan die vuile kant van de grid. De Nederlander verwacht overigens dat zijn titelrivaal vanaf P11 'gewoon' naar het podium rijdt, zoals Verstappen dat in Rusland vanaf de laatste startrij deed. "Van die race heb ik eigenlijk best genoten. En het is ook niet zo dat we onze hele carrières alleen maar vooraan hebben gereden, dus daar kunnen we best mee omgaan. Je laat iets meer marge, maar moeten er wel gewoon voor gaan als je een kans ziet."