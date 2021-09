Wolff over actie Verstappen: Dit was een tactische overtreding

Voor de tweede keer dit seizoen was het zondag raak tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. In de 26ste ronde van de Italiaanse Grand Prix kwam het in de eerste chicane van het circuit van Monza tot een aanrijding tussen beide titelrivalen, wat voor beide coureurs het einde van de race markeerde.

Nadat Hamilton tijdens de openingsronde nog eieren voor zijn geld had gekozen tijdens een inhaalpoging op Verstappen, besloot de Limburger zijn Red Bull halverwege de race wel te laten staan. De RB16B stuiterde vervolgens over de kerbstones en kwam zelfs bovenop de Mercedes van Hamilton terecht. Het achterwiel van de Red Bull raakte daarbij het hoofd van de Britse wereldkampioen, maar de Halo bewees opnieuw zijn meerwaarde waardoor de Brit na afloop ‘slechts’ wat last had van een zere nek.

“De Halo heeft vandaag absoluut het leven van Lewis gered”, sprak Mercedes-teambaas Toto Wolff na afloop onder andere tegenover Motorsport.com. “Het zou anders een vreselijk ongeluk zijn geweest. Ik wil er niet eens over nadenken wat er gebeurd zou zijn als we de Halo niet hadden gehad.”

"In het voetbal noemen ze dit een tactische overtreding"

Over het incident zelf verschillen de meningen nogal. Zo vindt Verstappen dat hij geen ruimte kreeg van Hamilton, terwijl de Brit zelf van mening is dat de Nederlander – net als Hamilton zelf in de eerste ronde – ook uit had kunnen wijken. Wolff was na afloop voor de camera’s van Sky Sports duidelijk in zijn oordeel: “De stewards zullen bepalen wie hiervoor de schuld krijgt, of hoofdzakelijk de schuld krijgt. Maar in het voetbal noemen ze dit een tactische overtreding. Hij wist waarschijnlijk zelf ook wel dat als Lewis er daar voor was gebleven, hij mogelijk ook de race zou hebben gewonnen.”

Wolff ontkent echter dat hij het daarmee een bewuste actie noemt van Verstappen: “Ik zeg niet dat hij volledig als schuldige aan te wijzen is. Maar je kunt het wel als een tactische overtreding zien, met de vooringenomenheid die we allemaal gewoon moeten erkennen. We willen in de toekomst geen situaties krijgen waarin iemand een plek verliest, en dat de enige manier om te voorkomen dat de ander scoort is om hem dan maar gewoon uit de race te rijden. Beide coureurs moeten elkaar de ruimte laten. Ze mogen hard het duel ingaan, maar ze moeten wel een aanrijding zien te voorkomen. Het was leuk tot nu, maar we hebben vandaag gezien hoe de Halo het leven van Lewis heeft gered, terwijl Max de zware impact had in Silverstone. We willen niet in de situatie komen dat we moeten ingrijpen wanneer iemand serieus gewond raakt.”

“Lewis gaf Max in de eerste ronde genoeg ruimte in bocht 4, en voorkwam daarmee een aanrijding”, vervolgt Wolff. “Ik ben misschien iets onsportiever dan Lewis, misschien omdat ik daar al een einde aan de race had gemaakt. Het had ons in ieder geval flink wat kilometers gescheeld met deze motor. Daarna gebeurde het omgekeerde, maar besloot de ander het contact niet te vermijden. Dat moeten we voorkomen in de toekomst, dat je iemand tactisch uit de race rijdt omdat je je plek hebt verloren.”

De stewards wezen Verstappen uiteindelijk aan als de schuldige voor het incident. De Nederlander heeft voor de volgende race in Sochi drie plekken gridstraf aan zijn broek gekregen.