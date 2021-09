Drie plaatsen gridstraf voor Verstappen na clash met Hamilton

De race in Monza heeft een nieuwe episode in de toch al bloedstollende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton opgeleverd. Na een mislukte pitstop van Red Bull en een iets latere stop van Hamilton kwamen beide heren elkaar tegen in de eerste chicane. Hamilton gaf Verstappen in eerste instantie heel weinig ruimte door naar links te bewegen, waarna laatstgenoemde zijn auto liet staan en over de kerbstones stuiterde. Het resultaat was onvermijdelijk: twee auto's die boven op elkaar in het grind eindigden en dus een DNF voor beide titelgegadigden, waarbij de halo overigens andermaal van meerwaarde is gebleken.

Verstappen gaf in zijn rondgang langs de pers aan dat hij 'nergens heen kon' en dat Hamilton niet genoeg ruimte liet, terwijl Toto Wolff juist sprak van 'een tactische fout' van de Nederlander. Na deze plichtplegingen bij de media moesten Hamilton en Verstappen zich om 17.15 uur melden bij de wedstrijdleiding om tekst en uitleg te geven. De stewards hebben beide kanten van het verhaal aangehoord en al het beschikbare videomateriaal geanalyseerd. Het verdict luidt na een lang beraad dat Verstappen 'predominantly to blame' is, met een gridstraf van drie posities voor de Russische GP tot gevolg. Het valt echter te bezien hoeveel pijn dat in de praktijk gaat doen, aangezien te verwachten valt dat Red Bull in Sochi een vierde motor en dus een motorische gridstraf pakt.

Wat hebben de stewards precies besloten?

"Auto nummer 44 kwam uit de pitstraat en auto nummer 33 reed op het rechte stuk. Bij het bocht '50 meter' tot de eerste bocht zat auto nummer 44 er nog significant voor. De bestuurder van auto 33 remde echter laat en kwam er zodoende naast, al heeft hij er op geen enkel moment verder naast gezeten dan het voorwiel van auto nummer 44", zo leest het besluit van de stewards. "De bestuurder van auto nummer 33 heeft bepleit dat het incident is veroorzaakt doordat auto 44 niet volledig instuurde en hem afkneep. De bestuurder van auto nummer 44 heeft juist laten weten dat auto 33 heel laat wilde inhalen en dat hij de bocht eerder had moeten opgeven, ofwel door te remmen ofwel door links van de kerbs langs te gaan."

"De stewards hebben op de videobeelden gezien dat auto nummer 44 al een ontwijkende lijn nam, al leidde zijn positie op de baan er wel toe dat auto nummer 33 over de kerbs moest. De stewards concluderen echter dat auto 33 er niet volledig naast zat, tot het moment dat er al significant werd ingestuurd voor de eerste bocht. In de ogen van de wedstrijdleiding is de actie te laat ingezet door auto nummer 33 om nog 'een recht op ruimte' te kunnen claimen. Alhoewel auto 44 verder van de kerbs had kunnen sturen om een aanrijding te voorkomen, vinden de stewards zijn positie begrijpelijk en vinden ze de bestuurder van auto 33 overwegend schuldig aan het incident", zo luidt de volledige uitleg van de wedstrijdleiding.