Hamilton: "Verrassend dat Verstappen niet keek of ik in orde was"

Op het Autodromo Nazionale di Monza kwam het voor de tweede keer dit jaar tot een aanvaring tussen de titelrivalen die in tranen eindigde. In tegenstelling tot in Groot-Brittannië waren ditmaal beide heren klaar, een dubbele DNF dus. Verstappen belandde bovenop de Mercedes van Hamilton, waarbij de wereldkampioen nog werd geraakt door het achterwiel van de Red Bull. Door de halo bleef die klap echter beperkt en is Hamilton er zonder serieuze verwondingen vanaf gekomen.

"Toen het gebeurde, dacht ik vooral 'hoe kan ik weer verder en hoeveel posities heb ik eigenlijk verloren?' Ik zat echt nog in de race-modus en wilde graag door. Ik voelde al wel wat pijn, maar wilde vooral de race vervolgen. Jammer genoeg kon ik geen enkele beweging meer in de auto krijgen." Vreemd is dat niet. Zo stond Verstappen letterlijk bovenop zijn bolide en stonden beide auto's muurvast in het grind. Het betekende dat er voor beide heren niet veel anders op zat dan uitstappen.

Lichte pijn, maar geen grote gevolgen

"Ik zag dat Max uitstapte en ook dat hij mij voorbij liep", vervolgt Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com. De Brit zat op dat moment nog in zijn auto. "Ik vond dat verrassend om te zien. Na zulke incidenten is het eerste dat we in mijn optiek moeten doen, kijken of degene waarmee je bent gecrasht oké is. Maar goed, gelukkig kon ik zelf uit de auto komen." Hamilton meldt daarbij niet dat de rollen in Silverstone omgedraaid waren en dat hij toen uitbundig feestvierde terwijl Verstappen voor medische controles in het ziekenhuis was.

In gesprek met de pers gaf de regerend wereldkampioen verder aan dat hij momenteel enige pijn voelt. Hij stond de media dan ook te woord met pleisters in zijn nek. "Ik voel wel wat pijn om eerlijk te zijn. In eerste instantie had ik er door de adrenaline nog niet zo veel last van, maar ik vrees dat het erger wordt naarmate de adrenaline uit mijn lichaam gaat. Maar goed, ik zal de komende tijd met mijn fysio Angela Cullen aan de slag gaan om het op te lossen. Ik heb vandaag in ieder geval heel veel geluk gehad. Ik ben enorm dankbaar dat we de halo hebben, dat ding heeft mij en zeker mijn nek gered, want het was nog best een behoorlijke klap."

