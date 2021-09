F1-update: Verstappen en Hamilton clashen weer, topdag voor McLaren

Voor de tweede keer dit seizoen ging het zondag in Italië goed mis tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton. De titelrivalen gaven elkaar net als in Silverstone te weinig ruimte, met een aanvaring in de eerste chicane als gevolg. Voor zowel Verstappen als Hamilton kwam de Italiaanse Grand Prix daarmee tot een vroegtijdig einde. De Nederlander werd na afloop door de stewards aangewezen als de voornaamste boosdoener.

Waarom kreeg Verstappen voor de volgende race in Sochi een gridstraf van drie plaatsen aan zijn broek? In bovenstaande video bespreken Ronald Vording en Koen Sniekers uitgebreid het oordeel van de stewards. Verder komen uiteraard ook de reacties van alle hoofdrolspelers uit de kampen van Red Bull en Mercedes aan bod.

Tenslotte vanzelfsprekend uitgebreid aandacht voor de glorieuze triomftocht van McLaren, dat in Monza eindelijk weer eens wist te winnen. Daniel Ricciardo en Lando Norris bezorgden het team uit Woking meteen ook maar een 1-2. De eerste zege van Ricciardo sinds 2018 leidde ook tot de terugkeer van de Shoey, al leek daar niet iedereen even blij mee...

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!