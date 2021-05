De Grand Prix van Monaco beloofde op voorhand al een lastige expeditie te worden voor de zwartgemaakte Zilverpijlen. Na een povere kwalificatie moest Lewis Hamilton vanaf P7 komen, waardoor Valtteri Bottas de enige ijzer in het vuur voor de podiumplaatsen was. Een compleet mislukte pitstop gooide roet in het eten voor de Fin en een tactische misser met Hamilton deed de rest. "Ik heb hier wel eens betere weekenden gehad", liet Wolff optekenen. "Ik heb veel meer genoten van die ene keer in 2013 toen we tot zeven uur 's ochtends hebben gefeest."

Reden tot feest is er ditmaal zeker niet, Mercedes is de leiding in beide kampioenschappen kwijt. "Voor mijn gevoel hebben we het hele weekend achter de feiten aan gelopen. Als je aan het begin al grip mist en geen vertrouwen in de auto hebt, dan is het heel lastig om dat nog goed te maken. Het was iets makkelijker voor Valtteri, hij had meer snelheid te pakken, maar over het algemeen is dit gewoon een weekend om heel snel te vergeten", zo liet Wolff na afloop aan Motorsport.com weten. "Het was vooral een interessante achtbaan van emoties. Als je beseft dat het verkeerd gaat, dan komt de woede natuurlijk. Maar uiteindelijk moet je de emoties wel de baas blijven en kijken wat beter kan. En als er voor de korte termijn niet veel beter kan, dan moet je vooral kijken hoe je dergelijke fouten in de toekomst voorkomt."

Stevige kritiek van Hamilton "maar undercut was de enige optie"

Waar Wolff nog niet precies weet hoe de stop van Bottas zo faliekant kon mislukken, geeft hij meer tekst en uitleg over de tactiek van Hamilton. De Brit was witheet over de boordradio en duidelijk niet te spreken over de tactische keuzes, maar volgens de teambaas zat er niet meer in. "De strategie was volgens mij overduidelijk. Hij zei via de boordradio zelf 'gaan we voor de undercut?' en dat was in onze optiek ook de beste optie om Gasly in te halen. En ik moet zeggen: zijn in-lap was goed, de pitstop was goed en zijn out-lap was ook goed. Alleen Gasly had schijnbaar genoeg aan anderhalve seconde voorsprong. Dat was in onze berekeningen niet het geval." Dat Hamilton klaagt over de gekozen richting na donderdag snapt Wolff wel, al is hij het niet per definitie met zijn coureur eens. "Met andere keuzes hadden we het waarschijnlijk beter gedaan tijdens de kwalificatie, maar dan hadden we nog meer moeite gehad in de race. De banden van Valtteri en Lewis waren er ook helemaal aan toen ze binnenkwamen."

Wolff wil na het teleurstellende weekend tot op de bodem uitzoeken waarom Mercedes niet beide aspecten voor elkaar heeft gekregen: een auto leveren die goed was voor de cruciale kwalificatie in Monaco en ook kon standhouden tijdens de race. Dat hij het verlies in Monte Carlo zeer hoog opneemt, blijkt wel uit zijn planning voor de komende dagen: "We moeten deze slag op de kaak nemen. Ditmaal is er geen enkele reden voor een feestje en ga ik snel naar huis. Ik zal zelf de data analyseren en ook de hele race terugkijken." Dat laatste is uitzonderlijk, voegt Sky Sports-analist en voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg toe. "Ik wil niet graag een engineer van Mercedes zijn volgende week, als de baas zelf in de data gaat duiken..."