Sebastian Vettel kende een beroerde start van het seizoen bij zijn nieuwe werkgever, maar dit weekend zat het in de straten van Monaco eindelijk een keer mee voor de Heppenheimer. Na een sterke kwalificatie reed de Duitser zondag ook een goede race en kwam hij vanaf de achtste startplek keurig als vijfde aan de finish. Teamgenoot Lance Stroll maakte het feest compleet voor Aston Martin, door het team met een achtste plek een dubbele puntenfinish te bezorgen.

“Dit was duidelijk een hele goede dag voor ons met twee auto’s in de punten. Hier kunnen we heel erg blij mee zijn”, sprak Vettel na afloop tijdens de nabeschouwing op het YouTube-kanaal van de Formule 1. “Ik denk dat we dit wel nodig hadden. Het was een moeizame start voor ons. De verwachtingen waren heel erg hoog nadat het team vorig jaar zo sterk was, maar dit is een goed resultaat.”

Volgens Vettel heeft Aston Martin goed gebruik weten te maken van de bijzondere omstandigheden in Monaco, waardoor de tekortkomingen van de AMR21 er minder aan het licht kwamen: “We mogen dit niet van elke race verwachten, maar Monaco is speciaal en hier ligt altijd wel een kans om iets extra’s te doen. We hebben dit weekend onze kans gegrepen. Ik hoop dat we ook wat momentum mee kunnen nemen naar de volgende race.”

Duel met Gasly

Vettel sloeg vooral zijn slag rond de pitstops, door onder andere in de sprint naar het casino de AlphaTauri van Pierre Gasly achter zich te laten: “Het zat daar heel dicht bij elkaar”, blikt Vettel terug op het moment na zijn bandenwissel. “Je ziet daar niet veel en hij zat in mijn dode hoek. We gingen samen de heuvel op en op een bepaald moment slingert de baan naar links en rechts op en neer. Ik heb hem zojuist even gesproken en hij wist niet of ik heb hem wel had gezien en of ik hem ruimte zou geven. Ik gaf hem ruimte, maar ik moest daarvoor wel op het vuile gedeelte van de baan. Ik reed op verse banden dus het was net genoeg gelukkig. Ik denk dat ik er net iets voor zat, dat maakte het verschil.”

“Hier zijn we absoluut blij mee”, concludeert Vettel, die meteen ook teamgenoot Lance Stroll is gepasseerd in de WK-stand. “Het was een geweldige race en ik denk dat het team het vanaf de start goed heeft gemanaged. Ze maakten een goede keuze door ons langer buiten te houden en het resultaat is deze twee plekken in de punten. Het is absoluut een geweldig resultaat.”