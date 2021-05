Max Verstappen schreef zondag voor het eerst in zijn loopbaan de Grand Prix van Monaco op zijn naam en doordat Lewis Hamilton in het prinsdom niet verder kwam de zevende plaats, gaat de Red Bull-coureur nu aan de leiding in het klassement. Nog niet eerder voerde een Nederlander het Formule 1-kampioenschap aan. Teambaas Christian Horner is vanzelfsprekend in zijn nopjes met de uitkomst van het weekend aan de Côte d'Azur.

“Max nam bij de start meteen de regie in handen en was de hele middag in controle”, blikte Horner tegenover onder andere Motorsport.com terug op de race. “Dus hij was snel wanneer dat moest en zorgde goed voor zijn banden. Het was een fenomenale prestatie.” De Brit looft de wijze waarop Verstappen zich herpakt heeft na de kwalificatie, waarin hij op weg leek naar een tijd die mogelijk goed genoeg was voor de pole-position, totdat Charles Leclerc een rode vlag veroorzaakte door in de vangrail te crashen. “Max was zaterdag erg teleurgesteld over dat hij niet te zien had gekregen wat die laatste ronde zou hebben opgeleverd. Maar hij is goed met die frustratie omgegaan en toen er zich vandaag een kans voordeed, greep hij die met beide handen aan.”

“Mercedes had vandaag een zeldzame off day, dus het was belangrijk om daar profijt uit te halen en de punten binnen te halen. En dat hebben we ook gedaan”, stelde Horner tevreden vast. “Max heeft een geweldige overwinning behaald, zijn tweede van het jaar, hij verdient het om hier weg te gaan als leider in het kampioenschap.” Verstappen staat na vijf races op 105 punten, wat er vier meer zijn dan Hamilton er op dit moment heeft. Ook bij de constructeurs gaat Red Bull nu aan de leiding in de tussenstand. Daar is het verschil met Mercedes één punt: 149 om 148. Horner: “Voor het eerst in het hybridetijdperk gaan we in beide kampioenschappen aan de leiding. We hadden dit bij het ingaan van het weekend zeker niet verwacht. Maar we moeten ons niet laten meeslepen, want er is dit seizoen nog een verschrikkelijk lange weg te gaan. Het zegt allemaal nog niets. Het zit heel dicht bij elkaar. Maar om er in deze fase van het kampioenschap zo goed bij te zitten, is wel heel bemoedigend.”

Ook was er lof voor de leverancier van de motor. Horner: “Honda heeft een geweldige job verricht. Dit is hun eerste overwinning in Monaco sinds 1992 en volgens mij is het voor het eerst sinds 1991 dat ze aan de leiding gaan in het kampioenschap. Toen zat ik nota bene nog in de schoolbanken! Ze hebben fantastisch werk verricht en verdienen ook alle credits voor deze overwinning. Er zijn vandaag drie Honda-aangedreven auto’s in de top-zes geëindigd. Dus het was goed teamwork vandaag.”