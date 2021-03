Wolff leert van contractsaga Hamilton: "Beginnen dit jaar eerder"

Regerend en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton is als laatste coureur toegevoegd aan de F1-klas voor 2021, op zichzelf al een opmerkelijk gegeven. Ook een gegeven dat veel speculatie met zich heeft meegebracht, want waarom duurde het zolang en zijn er andere uitkomsten overwogen? "Het is steeds duidelijk geweest dat we samen verder wilden. Daar heeft binnen het team niemand aan getwijfeld, zijn motivatie heeft ook geen moment ter discussie gestaan."

De uitkomst van de onderhandeling stond dus vast - samen doorgaan - al heeft het gesteggel over de specifieke voorwaarden bijzonder lang geduurd. Alhoewel Wolff de voornaamste twistpunten niet in de publiciteit wil brengen, vertelt hij wel het richting 2022 anders aan te pakken. "We hebben besloten om relatief vroeg met elkaar te gaan praten over volgend jaar. Eigenlijk beginnen we zeer binnenkort al met die gesprekken", laat Wolff aan onder meer Motorsport.com weten. "Dat is vooral om uit te vinden hoe beide partijen de toekomst voor zich zien. Dat geldt voor Lewis aan de ene kant en voor ons als team aan de andere kant."

Wolff verwacht langere samenwerking met Hamilton

Met een eenjarig contract heeft Hamilton alle opties voor zichzelf opengehouden. Hij heeft zich bewust nog niet voor een langere periode gecommitteerd aan de Formule 1. Is het een teken aan de wand, een signaal dat de Britse veelwinnaar er na een achtste wereldtitel de brui aan geeft? "Dat zou eigenlijk dan al te laat zijn voor een besluit. Ik denk dat de kans groot is dat Lewis nog langer door wil. Hij geniet nog volop van het racen en is echt een onderdeel van het team. Hij is nog steeds net zo gemotiveerd als vanouds, al kan dat gedurende een seizoen natuurlijk veranderen. Daarom wil hij ook graag de flexibiliteit behouden", licht Wolff het eenjarige contract nog een keer toe.

De rijderssituatie bij Mercedes ligt overigens volledig open richting 2022. Zo heeft Valtteri Bottas ook maar een eenjarig contract op zak en loopt de uitleenbeurt van George Russell aan Williams na dit seizoen af. Beide zitjes van de kampioensformatie zijn op papier dus te vergeven.