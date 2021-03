Vertrek van Abiteboul was complete verrassing voor Alpine-team

De F1-stal van Renault maakte afgelopen winter op voorspraak van CEO Luca de Meo een grote metamorfose door: In de aanloop naar het nieuwe seizoen werd het team omgedoopt tot Alpine, het sportwagenmerk van de Franse autofabrikant. Als onderdeel van die rebranding werd de managementstructuur van het team flink onder handen genomen, waarbij teambaas Abiteboul de algehele leiding van Alpine Cars zou krijgen en directeur zou worden van het F1-team.

Uiteindelijk besloot Abiteboul echter te vertrekken en inmiddels heeft hij Renault zelfs helemaal verlaten. Renault besloot daarop Laurent Rossi als de nieuwe CEO van Alpine Cars naar voren te schuiven. De Fransman is in die hoedanigheid ook de eindverantwoordelijke voor het F1-project en als één van zijn eerste daden besloot hij geen vaste teambaas aan te stellen voor het F1-team. Die taken zijn nu verdeeld over uitvoerend directeur Budkowski en de nieuwe racedirecteur Davide Brivio, die overkwam van het Suzuki MotoGP-team.

Het vertrek van Abiteboul is met mysterie omhuld, een officiële reden voor zijn plotselinge opstappen is niet bekendgemaakt. In gesprek met de Franse media tijdens de lancering van de nieuwe F1-wagen van Alpine gaf Budkowski toe dat het nieuws over het opstappen van Abiteboul voor het team als een schok kwam. “Het was natuurlijk een verrassing en een schok voor iedereen toen we het hoorden," onthulde de Pool. “Maar we waren hoe dan ook klaar voor het seizoen, we waren al flink op dreef met het project. Het was voor Cyril sowieso moeilijk om vanwege corona regelmatig naar Enstone [in Engeland, red] te komen. Zijn aan- of afwezigheid verandert niets aan hoe we er met het project voor staan.”

Budkowski vervolgde: “Met de aankondiging van Laurent [Rossi] hebben we onszelf heel snel gereorganiseerd, we hebben een nieuw managementteam en duidelijke, ongewijzigde doelen. Laurent was onlangs een paar dagen in Enstone. Hij heeft er veel mensen ontmoet, de auto gezien en hij is ook geïnformeerd over wat we voor 2022 aan het doen zijn.”