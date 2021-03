Alpine verdeelt taken teambaas onder Budkowski en Brivio

De afgelopen winter stond voor de in Enstone gevestigde renstal in het teken van verandering. De naam van het team is vanaf dit jaar niet langer Renault, maar Alpine. Daarnaast is er ook in de personele bezetting van de directie van het team geschoven: teambaas Cyril Abiteboul vertrok bij de Franse fabrikant, terwijl hij op het punt stond om CEO van Alpine te worden. Die functie kwam uiteindelijk in handen van Laurent Rossi. De Fransman kondigde tevens aan dat er voor de rol van teambaas geen directe vervanger gezocht wordt, maar dat de verantwoordelijkheden van die functie verdeeld worden onder Budkowski en Brivio, die deze winter is overgekomen van het MotoGP-team van Suzuki.

“Marcin wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het chassis en de aandrijflijn, hij coördineert de algehele ontwikkeling van de auto. Davide wordt dus racing director”, verklaart Rossi de rolverdeling tussen Budkowski en Brivio. “Zij zullen samenwerken om het maximale te halen uit de auto, die ontworpen is om ons in de best mogelijke positie te brengen voor de toekomst. De rest van het team blijft via de bestaande structuur rapporteren: in Enstone bij Marcin en in Viry bij mijzelf. De situatie is iets anders omdat het in feite een nieuwe fabrikant is, maar zoals gezegd blijft de rest dus zoals het vorig jaar was.”

Alternatieve structuur vormt geen probleem

Budkowski beseft dat Alpine met deze structuur iets afwijkt van de standaard in de Formule 1, maar dat ziet hij niet als een probleem. “Uiteindelijk zijn de rollen en verantwoordelijkheden duidelijk, het is alleen dat we het een iets andere naam meegeven. We zijn een Frans team, dus we moesten ook een kleine Franse touch verwerken in de organisatorische structuur”, zei hij. Voor Budkowski zelf heeft de komst van Brivio ook een aantal voordelen. Doordat de Italiaan als racing director eindverantwoordelijke is op het circuit, kan zijn compagnon het zich veroorloven om niet bij alle Grands Prix aanwezig te zijn. Zodoende kan de focus bij Budkowski deels al naar 2022, het jaar van de grote reglementaire omwenteling.

“Het managen van een team en alle races bijwonen is heel lastig. Voor mij persoonlijk is het geweldig om Davide erbij te hebben, buiten alle kwaliteiten die hij meeneemt uit zijn andere ervaringen in de motorsport", aldus Budkowski. "Het houdt in dat ik niet naar alle races hoef af te reizen. Het betekent dat ik waarschijnlijk de meerderheid bijwoon, maar dat ik in de tweede helft van het seizoen races ga overslaan. In Davide hebben we iemand die veel ervaring en kwaliteiten heeft op het circuit, die hij heeft opgedaan als teammanager in andere klassen. Hij weet hoe hij coureurs moet managen, hoe hij ze moet motiveren en hoe hij de garage moet organiseren. Hij zal in die rol een geweldige bijdrage leveren en door de rol samen te delen kunnen we ervoor zorgen dat niets te weinig aandacht krijgt.”