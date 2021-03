Aston Martin ziet 'uitdagingen' omtrent invoering sprintraces

De directie van de Formule 1 is al enige tijd bezig om te experimenteren met het format van de raceweekends. Recent kreeg men steun voor het organiseren van drie sprintraces, die op zaterdagmiddag gehouden worden en bepalend zijn voor de startvolgorde van de race op zondag. Het plan is om de kortere races van zo'n 100 kilometer in Canada, Italië en Brazilië plaats te laten vinden. De gewone kwalificatie (volgens origineel format) vindt op vrijdagmiddag plaats. Tijdens de laatste bijeenkomst kreeg de organisatie toestemming om verder aan de uitwerking van het plan te werken. Zo moet er op het gebied van punten en prijzengeld nog duidelijkheid komen, maar ook over de contracten van coureurs. Green stelt dat er ook op technisch vlak nog een en ander bekeken moet worden voordat het team het voorstel volledig kan steunen.

“We hebben een reglement nodig, dat is er op dit moment nog niet”, zei Green. “We hebben een voorstel gehad en ik denk dat de meeste teams dat wel willen onderzoeken, maar het draait om de details en die zijn op dit moment nog niet uitgewerkt. Er zijn veel zaken die we moeten bespreken, je kunt er zo een paar opdreunen. Een voorbeeld: hoeveel mogen we aan de auto veranderen? Mogen we remmen vervangen? En nog belangrijker, hoe zit het met het beschikbare aantal motoren? We zitten wat dat betreft met handen en voeten gebonden, de motoren zijn al ontworpen en hebben al op de testbank gestaan om ze klaar te maken voor een bepaald deel van het seizoen. Dan gaan we ineens het perspectief veranderen, dat wordt best een uitdaging. Er is dus nog veel om te bespreken en de details moeten goed uitgewerkt worden. Er is van alle kanten bereidheid om het mogelijk te maken, maar er is nog veel onzekerheid.”

Kersvers Aston Martin F1-coureur Sebastian Vettel was minder enthousiast over het plan. Hij zei dat ‘het nergens op slaat’ om een dergelijke sprintrace in te voeren. Teambaas Otmar Szafnauer begrijpt de gedachte van Vettel dat het voor devaluatie van de ‘hoofdrace’ op zondag kan zorgen. “Het vaststellen van de regels is van groot belang voor ons”, zei Szafnauer. “Als dat niet lukt wordt het lastig. De wagens zijn al ontworpen en gebouwd en we moeten [het belang van] de hoofdrace niet riskeren voor de sprintraces.”