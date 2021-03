Vettel geen fan van sprintrace-plan F1: “Slaat nergens op”

De F1 is van plan om in 2021 bij de Grands Prix van Canada, Italië en Brazilië te experimenteren met een zaterdagse sprintrace, die op het tijdstip van de kwalificatie gehouden wordt. Binnen de F1 Commission was er brede steun onder de teams voor het voorstel, maar een definitief akkoord liet in afwachting van een gedetailleerd plan nog op zich wachten. Dat akkoord wordt echter nog voor de start van het seizoen verwacht. Die brede steun die er is onder de teams, is echter ver te zoeken bij de coureurs. Zij lijken zich zorgen te maken dat een Grand Prix-overwinning gedevalueerd wordt zodra er sprintraces worden gehouden.

Daarnaast vrezen de coureurs dat de huidige problemen van de F1, namelijk het gebrek aan actie en de problemen bij het volgen en inhalen, niet opgelost worden met sprintraces. Ook nieuwbakken Aston Martin-coureur Vettel is geen voorstander van de invoering van sprintraces. Hij zet zijn vraagtekens bij de redenen die de F1 heeft voor de verandering van het format. “Ik weet niet wat de gedachte erachter is, maar mij bevalt het niet”, antwoordde de Duitser op een vraag van Motorsport.com. “Waarom zou je een pre-finale houden voor een finale? Heeft dat zin? Ik begrijp het niet. Als er een race is op zaterdag, dan moet ik natuurlijk meedoen omdat ik op zondag wil rijden, maar in mijn ogen slaat het nergens op.”

Eerder gaven onder andere Daniel Ricciardo, Sergio Perez en Max Verstappen toe dat zij twijfels hebben over het nut van de sprintraces en Vettel doet daar dus nog een schepje bovenop. Hij vermoedt zelfs dat het veranderen van het weekendformat in de Formule 1 een aanwijzing is dat er grotere problemen spelen, maar dat de aandacht daar nu van wordt weggetrokken. “Je hebt de Grand Prix, die altijd rond 300 kilometer in lengte is geweest en altijd de belangrijkste uitdaging van het weekend was. Als je zoiets introduceert, dan denk ik dat je iets anders moet doen dan het format veranderen, het toevoegen van een race, het introduceren van een Q4, Q5 of wat het ook is. Misschien haal je de focus dan weg bij het echte probleem. In dat geval is het meer oplappen dan oplossen.”