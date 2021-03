Teampreview F1 2021 Mercedes: Op jacht naar achtste titel op rij

Kan iemand Mercedes onder stabiele reglementen een halt toeroepen? Het is dé hamvraag voor het Formule 1-seizoen 2021. De voorbije jaren hebben duidelijk gemaakt dat de concurrentie van zeer goeden huize moet komen om de geoliede machine van Toto Wolff ook maar te benaderen. Met continuïteit op bijna alle vlakken gaat Mercedes wederom met de beste adelbrieven het nieuwe seizoen in, op jacht naar de achtste opeenvolgende wereldtitel.

De Formule 1-jaargang die achter ons ligt, heeft de uitgangsposities voor dit seizoen helder gemaakt. Waar concurrent Red Bull Racing begin 2020 nog hardop sprak over een aanval op de troon – want met stabiele reglementen zou Mercedes toch niet veel kunnen doen? – heeft het merk met de ster op indrukwekkende wijze geantwoord. Dankzij het innovatieve Dual Axis Steering-systeem (DAS), een vernieuwde achterwielophanging en een sterk doorontwikkelde krachtbron heeft de concurrentie andermaal het nakijken gekregen. En hoe. De dominantie van 2020 deed zelfs denken aan het begin van het hybride tijdperk. Die solide basis uit 2020, de coronarestricties op de doorontwikkeling en tot slot het uitstellen van de nieuwe reglementen lijken tezamen een herhaling van zetten in de hand te werken in het 72e seizoen uit de Formule 1-historie.

Toch waakt teambaas Wolff voor onderschatting of verzadiging bij zijn succesformatie. Helemaal voor de bühne zijn die woorden niet. Er bestaan wel degelijk enkele valkuilen. Want wat te denken van het verbod op das, hoe vangt Mercedes dat op? En hoe gaat het Zuid-Duitse team om met de voorgeschreven veranderingen aan de vloer? Uit angst voor nog meer downforce en dus meer druk op de Pirelli-banden heeft de FIA een diagonale inkeping in het gedeelte voor de achterwielen voorgeschreven. Deze verandering zal de creatie van Red Bull Racing, met zijn hoge rake, beïnvloeden, maar die van Mercedes ook, door de langere wielbasis en het belang van de achterste vloersectie. Zaken die het Formule 1-seizoen 2021 op voorhand geen walk in the park maken voor de Zilverpijlen, al hebben de mannen van Wolff in het verleden aangetoond de plank zelden tot nooit mis te slaan.

Dat laatste geldt ook bij personele wijzigingen. Zo is de technische afdeling in Brixworth al op de schop gegaan en is met Andy Cowell het brein achter de superieure hybridemotoren vertrokken. Niets van dat alles is te merken op het circuit. Bij een stapje terug van Wolff – die daar publiekelijk over heeft gesproken – zouden die negatieve gevolgen wel op de loer liggen. Maar Mercedes mag zich gelukkig prijzen dat de Oostenrijker nog zeker drie jaar doorgaat in zijn huidige rol. De tandem Wolff-Hamilton blijft intact, al heeft dat bij laatstgenoemde wel veel voeten in aarde gehad. Zijn krabbel onder een nieuw contract liet opmerkelijk lang op zich wachten, al kan de coureur uit Stevenage uiteindelijk ‘gewoon’ in zijn vertrouwde omgeving jagen op wereldtitel nummer acht.

Lewis Hamilton staat nu al te boek als succesvolste Formule 1-coureur aller tijden, met meer triomfen en pole-positions dan al zijn voorgangers. Qua wereldtitels staat de Britse veelwinnaar op gelijke hoogte met Michael Schumacher, maar dit jaar volgt een uitgelezen kans om op eenzame hoogte te komen. De tegenstand zou in eigen gelederen van Valtteri Bottas moeten komen, al valt zeer te bezien of de Fin dat over een heel seizoen kan. De negenvoudig Grand Prix-winnaar is ondanks opmerkingen over Valtteri 2.0 of 3.0 toch een typische tweede viool gebleken. Of zoals teambaas Wolff het met een slip of the tongue verwoordde: de ideale wingman. Bottas harkt als tweede rijder voldoende punten binnen en zorgt voor rust in de tent. Meer lijkt er ondanks een incidentele opleving of venijnige boordradio’s als ‘to whom it may concern’ domweg niet in te zitten.

Toch wordt 2021 wel een cruciaal jaar voor de coureur uit Nastola. Hij zal alle zeilen moeten bijzetten om na dit seizoen nog steeds in een Mercedes te mogen rijden, in de Formule 1 althans. Dat heeft niet alleen met Bottas te maken, maar ook zeer zeker met Mercedes-protegé George Russell. De jonge Brit is voor drie seizoenen uitgeleend aan Williams waarvan 2021 het laatste jaar is. De Formule 2-kampioen uit 2018 heeft al aangegeven ongeduldig te worden van de kansloze expedities achteraan. Om te voorkomen dat een rivaliserend merk de popelende Russell wegkaapt, moet Wolff het toptalent in 2022 iets bieden. Dat kan alleen maar een zitje bij Mercedes zijn. Als Hamilton er niet de brui aan wil geven, dan zit Bottas op de schopstoel. Hij kan eigenlijk maar één ding doen om dat te voorkomen: wereldkampioen worden. Maar ja, doe het maar eens naast een superieure teamgenoot met een missie: Schumacher nog verder uit de boeken rijden.

