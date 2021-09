Wolff: Russell een van de beste coureurs van zijn generatie

Russell is bezig aan zijn derde seizoen bij het Williams F1-team. De Britse rijder werd gezien als de kroonprins in de Mercedes-stal, waar Lewis Hamilton nog altijd de hoogste in rang is. Russell werd al vaker in verband gebracht met een overstap naar de kampioensformatie, maar telkens koos men ervoor om Valtteri Bottas nog een jaar langer te houden. Met zijn prestaties wist Russell boven het niveau van Williams uit te stijgen. De keuze tussen Russell of Bottas lag volgens Wolff niet zozeer in de vraag of de 23-jarige coureur wel goed genoeg was, maar meer in hoeverre de dynamiek in het team zou veranderen.

“Wanneer je een coureur kiest moet je altijd rekening houden met het individu, de keuze wordt met respect voor alle personen genomen”, aldus Wolff. “Valtteri heeft binnen ons team een belangrijke rol gespeeld wat betreft het succes, wij balanceerden wat dat betreft ook op de grens tussen het behouden van stabiliteit in het team met twee coureurs die het goed met elkaar kunnen vinden en die belangrijk voor ons geweest zijn. Aan de andere kant konden we ons team ook klaarstomen voor de volgende generatie. Je ziet dat gebeuren bij de meeste andere topteams, er is een jonge coureur met potentie. Daarom hebben we in dit geval ook voor George gekozen, we willen zien hoe hij van Lewis gaat leren en naast hem gaat presteren.”

Russell wordt door kenners tot de beste rijders van het huidige veld geschaard, Wolff gaat daar wel in mee. “Het is een groot talent en hij is ontzettend ambitieus”, vervolgde Wolff. “Als je kijkt naar wat hij tot nu toe gepresteerd heeft, dan hoort hij bij de beste coureurs van zijn generatie.” Gevraagd of hij direct klaar is om voor de wereldtitel te vechten, liet Wolff weten dat het in eerste instantie een prioriteit is om een auto af te leveren die kampioenschapswaardig is. “Als de wagen voldoet, dan is dat voor ons wel een doel. We gaan ervan uit dat we met twee wagens P1 en P2 kunnen staan als dat lukt. We moeten eerst zorgen dat we erbij staan, op dit moment is dat niet zo. Als we een competitieve auto hebben, is George zeker in staat om races te winnen en meer succes te hebben. Ik wil niet zeggen of hij klaar is voor een kampioenschap of niet, daar is het nu nog te vroeg voor.”