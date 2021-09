Massa weet het zeker: Perez kan veel dichter bij Verstappen zitten

“Hij heeft zeker een paar goede races gereden, maar hij worstelt misschien nog een beetje om helemaal een goed gevoel in de auto te krijgen”, liet Felipe Massa in de paddock van Monza over Sergio Perez aan Motorsport.com Nederland weten. “Misschien heeft het te maken met concentratie, dat weet ik niet, maar het is wel zo dat als je een sterke teamgenoot hebt, je sterk in je schoenen moet staan.”

“Ik denk dat hij gewoon wat meer moet ontspannen en niet te veel over bepaalde dingen moet nadenken. Hij moet meer genieten”, vervolgde de Braziliaan. “Soms moet je gelukkig zijn en plezier hebben om optimaal je werk te kunnen doen. Sergio heeft het de laatste races zeker wat moeilijker. Hij is misschien een tiende of acht langzamer dan Max. Maar hij zou er zeker dichter bij kunnen zitten. Hij zou er twee of drie tienden achter zitten als hij gewoon wat meer geniet. Soms kost dit soort dingen even wat tijd, maar ik hoop echt dat hij snel op dat niveau kan komen.”

Massa weet hoe het is om voor een topteam te rijden en een sterke eerste coureur naast zich te hebben. Gedurende zijn tijd bij Ferrari had hij immers Michael Schumacher, Kimi Raikkonen en Fernando Alonso als teammaat. “Het is echt zaak om relaxed te zijn, te genieten en niet de hele tijd te denken aan wat je teamgenoot aan het doen is of andere dingen waardoor je druk gaat voelen”, aldus Massa. “Sergio kennende, kan hij absoluut veel beter. We zien hem ook zeer goed presteren in de races, het is alleen dat hij soms niet van de beste positie start, waardoor het allemaal wat moeilijker wordt. Maar hij kan beter en heeft het talent om veel dichter bij Max te zitten. Max verslaan is een ander verhaal, dat gaat niet gebeuren. Maar hij kan wel een prima job doen als het gaat om het scoren van punten en het rijden van snelle rondetijden. Hij moet alleen wat meer relaxed zijn en misschien wat sterker in zijn schoenen staan.”

Massa verwacht dat Perez in 2022 meer van zichzelf zal laten zien. “Hij heeft dan wat meer tijd om zich te prepareren en alle dingen recht te zetten die op dit moment nog niet zo goed gaan”, zei hij over de contractverlenging die de Mexicaan tijdens de zomerstop ontving. “Ik hoop echt dat het dit jaar al wat beter begint te gaan, zodat hij volgend seizoen vanaf de eerste race in goede vorm kan zijn.” Volgens Massa zal Perez ook tijdens zijn tweede jaar bij Red Bull niet bij machte zijn om zijn Nederlandse collega onder druk te zetten. “Max is op dit moment zo sterk. Hij maakt geen fouten en voelt de auto perfect aan. Dat zal dus niet makkelijk worden en waarschijnlijk iets te hoog gegrepen zijn. Het is ook al een tijdje geleden dat Max druk voelde van zijn teamgenoot. Dat gebeurde voor het laatst toen Daniel [Ricciardo] naast hem reed. Sindsdien is Max enorm gegroeid en op dit moment levert hij een perfecte job.”

Beslissing in de laatste bocht

Massa ziet Max Verstappen dit jaar wel als winnaar uit het titelgevecht met Lewis Hamilton komen. “Ik hoop daarop”, zei hij zelfs. “Het zou goed zijn voor de sport als een keertje iemand anders het kampioenschap wint. Max zou het ook verdienen, want hij doet het fantastisch. Hij doet het geweldig in de races en zoals ik eerder zei: hij maakt geen fouten. Lewis weet echter wat hij moet doen. Hij heeft alles op de juiste manier onder controle.” Massa sluit niet uit dat de beslissing pas in de laatste race in Abu Dhabi valt. “En misschien zelfs pas in de laatste bocht, zoals bij mij het geval was in 2008”, aldus de vicekampioen van dertien jaar geleden.

Heel eventjes waande Massa zich in 2008 wereldkampioen alvorens duidelijk werd dat Hamilton op de valreep Timo Glock nog had ingehaald voor de vijfde plek in de Braziliaanse Grand Prix, waardoor de Brit met één punt verschil bovenaan eindigde in het klassement. De verloren wereldtitel is inmiddels voltooid verleden tijd voor de inmiddels 40-jarige Massa. “Het is zoals het gelopen is dat seizoen. We hadden dat jaar natuurlijk al in andere races punten verloren die misschien het verschil hadden kunnen maken in de laatste race. Hoe dan ook, we zullen zien hoe het dit jaar afloopt.”

Felipe Massa wordt geïnterviewd voor de race in Monza. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images