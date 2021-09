Eind 2021 neemt Bottas na een dienstverband van vijf seizoenen afscheid van Mercedes. De Duitse fabrieksformatie kiest ervoor George Russell een kans te geven in de hoofdmacht, nadat hij drie jaar ervaring mocht opdoen bij Williams. Voor Bottas rest een overstap naar Alfa Romeo, waar hij voor het eerst in zijn F1-carrière een meerjarig contract tekende.

In zijn vierenhalve seizoen bij Mercedes heeft Bottas tot dusver negen Grands Prix gewonnen, maar een echte vuist in de titelstrijd wist hij nooit te maken. Daar staat tegenover dat teamgenoot Lewis Hamilton tussen 2017 en 2020 alle wereldtitels voor zich opeiste. Ook dit jaar doet Hamilton nog volop mee om het kampioenschap, terwijl Bottas alweer tegen een forse achterstand aankijkt. De conclusie dat de uit Nastola afkomstige coureur in de schaduw van zijn teamgenoot staat is dan snel getrokken, maar zelf kijkt hij daar toch anders tegenaan.

“Ik ben niet zeker van het in de schaduw staan. Als je kijkt naar de resultaten, dan heeft Lewis mij ieder jaar verslagen. In die zin heb ik in zijn schaduw gestaan, maar ik voel dat eerlijk gezegd niet op die manier”, vertelde Bottas. “We zijn een team en we doen dit samen. Helaas strijd ik dit jaar niet meer om de rijderstitel, dus ik vecht alleen voor de constructeurstitel en zo is het nu eenmaal. Maar het wordt een frisse start voor mij en ik hoop dat ik goed kan samenwerken met mijn teamgenoot, wie dat ook mag worden. Het is een interessante nieuwe tijd voor mij.”

Bottas wil vijfde constructeurskampioenschap bij Mercedes

Voordat hij daadwerkelijk overstapt naar Alfa Romeo, maakt Bottas het huidige seizoen af bij Mercedes. Hoewel hij zichzelf dus kansloos acht voor de titel bij de coureurs, strijdt hij met het team nog altijd mee om het vijfde opeenvolgende kampioenschap bij de constructeurs. Die titel over de streep trekken is een van de doelen waarmee Bottas - die het te vroeg vindt om al te reflecteren op zijn tijd bij Mercedes - de rest van 2021 op pad gaat.

“We hebben nog bijna een half seizoen te gaan dit jaar, dus daar ligt de focus op. Uiteindelijk gaan we absoluut reflecteren, maar hopelijk kan ik vertrekken met vijf constructeurstitels, meer overwinningen en meer punten”, aldus Bottas. “Het is leuk en natuurlijk ook een uitdaging geweest, maar ik heb ervan genoten om met Lewis te werken. Hij is natuurlijk een geweldige teamgenoot geweest. Het is een prettig team en we een paar behoorlijk indrukwekkende dingen gepresteerd in de afgelopen jaren.”