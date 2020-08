Tost: Concept 'constructeurs' niet meer van deze tijd

Na de zaak rond Racing Point, dat de sportieve regels van 2020 overtrad door de brake ducts van Mercedes van vorig jaar te gebruiken, laait de discussie weer op over welke onderdelen Formule 1-teams nu wel of niet zouden mogen kopiëren of aankopen van een concurrent.

AlphaTauri-chef Tost heeft daarin een andere mening dan het merendeel van de F1-paddock. Volgens Tost is het concept waarbij alle teams echte constructeurs zijn en alles zelf ontwerpen niet meer van deze tijd. "Mijn persoonlijke mening is dat teams nog veel meer onderdelen zouden moeten mogen kopen van een ander team. Waarom? Omdat voor mij de filosofie dat elk team een constructeur moet zijn niet meer van deze tijd is", aldus de Oostenrijker.

"Ik weet dat de puristen vinden dat teams een constructeur moeten zijn en alles zelf moet ontwerpen. Maar mijn vraag is hoe je dat allemaal financiert. We hebben op technisch niveau zo'n hoog niveau bereikt en de topteams hebben zulke fantastische faciliteiten. Als iemand naar de F1 wil komen, of zelfs huidige teams die de rest bij willen benen, dan is dat bijna onmogelijk. En je geeft miljoenen uit. Ik vraag alleen maar: waarom? Waarom moet elk team een eigen windtunnel hebben, eigen CFD [Computational Fluid Dynamics] en 500 tot 600 werknemers? Oké, er komt een budgetplafond, maar toch blijven we te veel geld uitgeven, zeker in deze moeilijke economische omstandigheden."

AlphaTauri – voorheen Toro Rosso – deelt z'n faciliteiten al jaren met Red Bull, via de tak Red Bull Technology. Dat bedrijf bouwde in de beginjaren de auto's van het team, en aanvankelijk reed Toro Rosso zelfs met oude klantenwagens van Red Bull. Nu moet AlphaTauri dat zelf doen maar krijgt het wel nog steeds een versnellingsbak van RBT. Tost vindt dat er wel wat te zeggen valt voor die werkwijze. "Toen we met Toro Rosso in de Formule 1 kwamen kregen we een wagen van Red Bull Technology van een jaar oud, en waren we in staat om voor een derde van het budget te gaan racen. Maar goed, de reglementen zijn wat ze zijn."

Tost heeft ook zijn vragen bij het plan van de FIA om het kopiëren van andere teams via foto's en reverse engineering te verbieden. "Je kan niet verbieden dat teams andere teams fotograferen, die praktijk is zo oud als de F1 zelf. De vraag gaat nu over die speciale brake ducts [van Racing Point]. Je kan natuurlijk geen foto's maken van de binnenkant, dus moet je die onderdelen in handen krijgen. De vraag is of dat legaal is of niet, maar het is aan het internationale hof van beroep om daarover te beslissen."