Worstelende Vettel benadeeld door Ferrari? "Complete onzin"

Vettel heeft tot dusver slechts tien WK-punten verzameld en bezet daarmee de dertiende stek in de tussenstand. Aan het ereschavot hoeft de man uit Heppenheim nog helemaal niet te denken en dat terwijl teammaat Leclerc al wel twee bokalen uit 2020 in de prijzenkast heeft kunnen bijzetten. Dat het verschil tussen beide heren zo groot is en dat een viervoudig kampioen dermate worstelt, levert gefronste wenkbrauwen op en in enkele gevallen zelfs beschuldigende vingers richting Ferrari. Maar dat laatste is volgens Binotto allerminst terecht.

"Mijn antwoord [op al die verdachtmakingen] is heel simpel: die suggesties zijn volledig onjuist", aldus de teambaas in gesprek met Bild am Sonntag. "Al is het maar omdat we Sebastian en zijn talent zelf volop nodig hebben. We hebben hem nodig voor ons eigen succes. Om zoveel mogelijk constructeurspunten te verzamelen, hebben we twee succesvolle coureurs nodig. Dus exact het tegenovergestelde [van al die verdachtmakingen] is waar." Geen doelbewuste tegenwerking of complottheorieën dus, maar eerder vraagtekens bij alle betrokkenen. "Wij hebben ook nog geen oorzaak van de problemen gevonden. Als dat wel het geval was geweest, dan hadden we er al wel iets aan gedaan", zo vervolgt Binotto.

Geen vroegtijdig afscheid van Vetttel bij Ferrari

"Sebastian heeft en behoudt de volledige ondersteuning van Ferrari. Ik begrijp dat er in Duitsland veel over de vermeende spanningen tussen hem en ons worden geschreven, maar dat is allemaal complete onzin. Ondanks dat dit zijn laatste seizoen bij ons is, geeft hij zich volledig. Ondanks alle moeilijkheden is de sfeer nog goed", verduidelijkt de Ferrari-voorman. Door de huidige malaise wordt er zelfs gesproken over een vroegtijdig einde van het huwelijk tussen Vettel en Ferrari, maar ook dat is allerminst aan de orde. Ferrari zou zo'n besluit volgens Binotto 'nooit' nemen. Geruchten over Kimi Raikkonen of Nico Hülkenberg als stand-in verwijst hij dan ook naar het rijk der fabelen. "Het zou een regelrechte schande zijn als we zoiets zouden doen. Dat is niet aan de orde."

VIDEO: De lijdensweg van Vettel bij Ferrari nader besproken