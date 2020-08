Hamilton: Betrokkenheid Wolff heeft geen invloed op mijn toekomst

Wolff gaf vrijdag in Barcelona toe dat hij nog altijd nadenkt over zijn toekomst binnen de Formule 1, de Oostenrijker voert daarover gesprekken met Daimler AG-voorzitter Ola Kallenius. Hamilton heeft op zijn beurt nog geen nieuw contract getekend bij Mercedes. Vanwege zijn goede band met Wolff werd de suggestie gewekt dat het een met het ander te maken zou hebben, maar Hamilton ontkent dat dit het geval is. “Je moet weten dat het een team is waar heel veel mensen bij betrokken zijn”, verklaarde Hamilton. “Er werken bijna 2.000 mensen in dit team, het gaat dus niet om een persoon, een individu. Dat heeft inderdaad geen invloed op mijn beslissing om in de toekomst te blijven of niet. Ik ben met dit team opgegroeid en ben steeds sterker geworden hier. Iedereen hier is ontzettend sterk, het gaat wat dat betreft niet om een persoon.”

Wel begrijpt Hamilton dat Wolff nadenkt over zijn toekomst: “Iedereen moet doen wat het beste is voor hem of haar”, vervolgde de Mercedes-kopman. “Het moet goed zijn voor de carrière en het moet je aan het eind van de dag ook voldoening geven. Ik denk dat hij er goed aan doet. Iedereen moet de tijd nemen en evalueren wat hij in de toekomst wil doen. En dan moet je ook kijken of het past, bij de familie en bij toekomstdromen. We hebben in deze periode al heel veel samen gedaan. Ik hoop dat hij blijft, ik werk heel graag met hem. Het is leuk om met hem te onderhandelen en samen door de goede en slechte momenten te gaan. Ik ben Toto heel dankbaar en zal hem – wat hij ook beslist – altijd steunen.”

Belangrijke pilaar

Valtteri Bottas heeft gedurende zijn carrière veel gehad aan de ondersteuning van Wolff en verklaarde: “Ik denk dat Toto een heel belangrijke pilaar is geweest van dit team, hij heeft het team geholpen naar de positie waar we nu staan”, aldus de Fin. “Maar wat Lewis zegt, het gaat niet alleen om een persoon. Dit is een groot team met allerlei belangrijke mensen. Iedereen moet zijn werk kunnen doen, ik zou het zeker begrijpen als hij een beslissing neemt. Ik hoop dat hij gaat doen wat het beste voor hem is. Daar draait het om in dit leven, je moet alleen dingen doen waar je blij van wordt. Het zou natuurlijk wel jammer zijn als hij vertrekt. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat er in de achtergrond gaande is. Ik concentreer me op het racen. Ook als Toto hier niet is, zou ik voor het team tekenen. Het gaat, net zoals Lewis zegt, niet om een persoon.”

Met medewerking van Adam Cooper