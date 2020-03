Coronel: "Schikking bewijst dat Ferrari fout zat met 2019-motor"

Verstappen had na afloop van de race op het Circuit of the Americas even het hart op de tong liggen: "Dit krijg je als je stopt met vals spelen", liet hij in Texas weten. Ferrari reageerde furieus en ontkende zoals verwacht in alle toonaarden. Maar goed: de plotse inzinking van de Scuderia wees al deels op het gelijk van de jonge Limburger. Een recent persbericht van de FIA vormt volgens Coronel een volgende stap in de rehabilitatie van Verstappen.

Vlak voor het einde van de laatste testdag in Barcelona meldde de autosportfederatie dat het onderzoek naar de krachtbron is afgerond en dat er een schikking is getroffen. Dit bericht is slechts het topje van de ijsberg: zoals Motorsport.com al wist te melden, speelt er achter de schermen veel meer. Of zoals Coronel het desgevraagd verwoordt: "Waar rook is, is vuur. Mensen vielen serieus over Max heen na zijn statement, maar hij had wel gelijk. Dat blijkt nu wel", zegt hij tegenover Motorsport.com. "Een schikking betekent namelijk dat het destijds niet goed zat. En we zagen na [de technische richtlijn] eigenlijk ook al heel duidelijk dat het ineens minder goed ging bij Ferrari."

De FIA en Ferrari proberen de zaak nu zoveel mogelijk in de doofpot te stoppen. Zo is de timing van het persbericht absoluut niet toevallig gekozen: de mediasessies waren al achter de rug en Mattia Binotto was ook al vervlogen. Hierdoor kon het journaille niet bovenop de zaak duiken. "Dat is politiek gezien natuurlijk superslim gedaan", vervolgt de WTCR-coureur met een glimlach. Toch heeft hij goede hoop dat het volledige verhaal ooit nog boven tafel komt. "Ik zou heel graag willen horen wat het nou exact is geweest. Normaal gesproken komt zoiets wel naar buiten, ja. Maar goed: de FIA en Ferrari zijn er ook erg goed in om het in de doofpot te stoppen. Maar één ding is wel zeker: ze krijgen niet voor niks een tik op de vingers, Max had dus gelijk."

Bekijk hierboven het hele item met Tom Coronel over de controversiële 2019-motor van Ferrari en de schikking met de FIA.