Norris: McLaren MCL35 'minder op het randje' dan voorganger

Na zes testdagen op Barcelona vond Lando Norris zijn naam onderaan de gecombineerde ranglijst van de twee testweken terug. Teamgenoot Carlos Sainz Jr. wist de nieuwe bolide van McLaren echter naar de achtste tijd te rijden, waarmee het Britse team het zesde team op de ranglijst was. Na afloop van de testweken merkte Norris op dat McLaren op bepaalde vlakken progressie geboekt heeft ten opzichte van 2019, toen het team op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap eindigde.

“Het hangt ervan af waarmee ik het vergelijk”, stelt Norris als hem gevraagd wordt naar de sterke en zwakke plekken van de MCL35. “Ik ben blij met een aantal gebieden en hoe het op sommige vlakken verbeterd is ten opzichte van vorig jaar. Sommige zaken zijn niet zo sterk veranderd als ik graag had gezien. De gebieden waarop het niet zo goed is als bij Mercedes – zij zijn de snelsten – zijn waarschijnlijk alle gebieden. Ik denk niet dat er een vlak is waarop wij net zo competitief zijn als Mercedes. Als ik hard moet zijn, dan kan ik zeggen dat het op geen enkel vlak goed genoeg is, maar wat betreft progressie, wat niet makkelijk te boeken is in de Formule 1, ben ik tevreden.”

Norris benadrukt dat de MCL35 zich consistenter gedraagt dan de MCL34 uit 2019, en ook kan hij de auto iets verder pushen tijdens lange runs. “De auto is simpelweg wat prettiger om in te rijden. Het zit minder op het randje – minder met pieken, laten we zeggen. Het is iets stabieler en consistenter. Ik push nog steeds – de limiet blijft zich verplaatsen en ik blijf op de limiet rijden, dus de auto glijdt en beweegt nog veel. Maar het belangrijkste is, om het eenvoudig te zeggen, dat [de auto] consistenter en prettiger te rijden is.”

McLaren kent verbeterpunten voor MCL35

Op een vraag van Motorsport.com over hoe tevreden hij was met de nieuwe McLaren voorafgaand aan de eerste race, reageerde Norris: “Gematigd. Ik bedoel, de zaken zijn goed en ik ben erg blij met de dingen en de progressie die we sinds de eerste test geboekt hebben. Door alle zaken als de wind [die sterk was tijdens de dagen dat Norris reed in de tweede week] is het wel heel lastig om een goed gevoel te krijgen van hoe de auto is. Maar ik ben blij – ik denk dat we in ieder geval weten waar de auto wel en niet goed in is. Ook is het heel duidelijk aan welke punten we moeten werken.”

Norris kan geen uitsluitsel geven over de mate waarin de verbeterpunten van McLaren in Australië al verbeterd zijn, maar wel is dus duidelijk wat er beter moet. Zelf reist hij als een betere versie van zichzelf af naar Melbourne in vergelijking met twaalf maanden geleden. “Als coureur, en ik vergelijk mezelf met dezelfde periode vorig jaar, heb ik veel meer vertrouwen en voel ik me veel beter. Dat is goed – het geeft mij het gevoel dat ik daardoor in een veel betere positie naar Australië vertrek.”