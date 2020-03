Formule 1-teams toch niet via strand naar Zandvoort

De gemeente Noordwijk verleende recent een ontheffing aan drie Formule 1-teams, waaronder Red Bull, om vanuit Noordwijk zo snel mogelijk naar de Dutch GP in Zandvoort te reizen. Ook de gemeente Zandvoort ging – ondanks een motie tegen het voornemen – akkoord met het plan. Desondanks kon het idee op veel tegenstand van verschillende belangenorganisaties reken, vooral omdat de wagens halverwege de strandroute door het beschermde natuurgebied Noordvoort zouden rijden.

Hoewel Red Bull-teambaas Christian Horner al verklaarde niet zeker te zijn of zijn team daadwerkelijk gebruik zou maken van de alternatieve route, toonde hij begrip voor eventueel protest. The Spot Events heeft nu aan NH Nieuws laten weten dat men geen gebruik gaat maken van de strandroute: “Wij hebben besloten in geen geval over het strand te gaan, maar de weg te gebruiken.”

De aanvraag voor de ontheffing dateerde al van oktober, toen nog niet duidelijk was hoe het mobiliteitsplan van de Dutch GP eruit zou zien. Volgens Nancy Wesselsz van de organisatie heeft dat de situatie veranderd: “De ontheffing was uitsluitend bedoeld als noodplan in geval het bijvoorbeeld niet mogelijk is om te vliegen.”

