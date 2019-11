Coronel: Red Bull kan in Brazilië een signaal afgeven voor 2020

Volgens de WTCR-coureur zoekt de formatie van Max Verstappen nog altijd twee à drie tienden ten opzichte van Mercedes, maar kan Verstappen in Brazilië eigenhandig veel compenseren. "Hij gaat er door de afgelopen jaren in ieder geval met een goed gevoel naartoe. We weten ook dat de auto daar goed gaat en Max [als coureur] ook. Het is trouwens best wel een technisch baantje, met verschillende lijnen die je kunt rijden. Dat moet je als rijder snel voelen", stelt Coronel in gesprek met Motorsport.com.

De gedachten gaan onder meer terug naar de regenrace van 2016, maar vorig jaar liet de Limburger ook in het droge zien competitief te kunnen zijn - ware het niet dat Esteban Ocon toen roet in het eten gooide. Voor de editie van 2019 heeft Coronel ook weer hoge verwachtingen. "Hij ruikt iedere keer aan een overwinning. Een podium vind ik tegenwoordig al heel normaal. Als dat niet lukt, moet je jezelf echt afvragen 'wat is er deze keer misgegaan'. Maar goed: het team wil ook meer, zeker richting volgend jaar."

Naast de progressie van Red Bull kijkt de F1-analist ook met speciale aandacht naar het optreden van Ferrari, dat na een technische richtlijn van de FIA onder een vergrootglas is komen liggen. "Ferrari verdedigt alles, maar voorlopig is het heel duidelijk. Ik denk dat Ferrari er dus veel aan gelegen is om te bewijzen dat dit [de technische richtlijn] niet de oorzaak is geweest van de inzinking", wijst Coronel op de huidige argwaan tegen Ferrari in de Formule 1-paddock.

Bekijk hierboven de volledige voorbeschouwing van Tom Coronel op de Grand Prix van Brazilië.