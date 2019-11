Ricciardo: “Betere coureur geworden door strijd in middenmoot”

“Het zit dicht bij elkaar en dat is soms frustrerend”, vertelt Ricciardo, die gewend was om met Red Bull meer aan de voorkant van het veld te rijden. “Een tiende van een seconde kan in de kwalificatie zomaar drie of vier startplekken schelen. Het is een serieus gevecht en ik denk dat de coureur die het weekend als best-of-the-rest eindigt, echt het gevoel heeft iets te hebben gewonnen. Er is een onderlinge strijd die gevoerd wordt, en dat is goed en leuk. Het enige mindere eraan is, is dat je tijdens de eerste ronde sneller betrokken raakt bij een incident, doordat je in het gedrang zit.”

“Maar dat heeft me in staat gesteld om aan mijn eerste ronde te werken”, bekijkt de Australiër het positief. “Ik denk dat mijn racevaardigheden over het algemeen wel aardig zijn en dat ik ook wel redelijk kan inhalen, maar nu ik steeds uit de middenmoot start, neem ik niet altijd de beste beslissingen bij het ingaan van de eerste bocht. Daar kan ik het vaak nog wel wat beter doen. Door in het middenveld te rijden, ben ik dus aan het leren en dat is cool. Ik hoop hier niet eeuwig te blijven rijden, maar ik leer nu wel een nieuwe skill doordat ik iets doe wat ik de afgelopen jaren niet hoefde te doen.”

De coureur uit Perth is dit jaar meerdere malen best-of-the-rest geworden in de races, waaronder een week geleden nog in de Amerikaanse Grand Prix in Austin. “Ik verlaat een circuit altijd voldaan als ik weet dat ik er het maximale uit heb gehaald”, zegt de zevenvoudig racewinnaar. “Ik zal niet liegen: het is leuker als je na afloop een trofee of een fles champagne mee naar huis kan nemen. Maar er zijn ook races geweest waarin ik op het podium ben geëindigd, maar ik nadien toch niet helemaal tevreden was over hoe ik had gereden. Dus een podiumplek is niet heilig, al is het natuurlijk wel beter als je na de race iets mee kan nemen naar huis.”

Met medewerking van Adam Cooper