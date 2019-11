Retro: 13 november 1994, de eerste wereldtitel van Michael Schumacher

De Australische Grand Prix van 1994 was de tiende en voorlaatste editie waarin Adelaide de seizoensfinale mocht organiseren. De wedstrijd stond bekend als een groot feest dat door de hele stad gedragen werd, zoals we dat vandaag nog kennen in het Canadese Montreal.

Na de dood van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger in Imola was het echter een seizoen dat iedereen zo snel mogelijk wilde vergeten. Maar eerst moest er in de straten van Adelaide nog een wereldtitel worden uitgereikt.

Dat het zou knetteren stond op voorhand vast. Slechts één punt scheidde leider Michael Schumacher van Damon Hill, die na het ongeval van Senna het kopmanschap kreeg opgedrongen bij een rouwend Williams.

Het grote publiek stond achter Hill, dat de Brit en Williams na alle tragiek wel een wereldtitel gunde. Bovendien hingen er nog steeds vragen omtrent de legaliteit van de Benetton van Schumacher.

Nigel Mansell vertrok in de tweede Williams vanaf de pole in zijn vierde race van dat seizoen, maar Schumacher schoot meteen door naar de leiding voor Hill. De wereldtitel zou in een duel van man tegen man worden beslist.

Hill bleef Schumacher de eerste helft van de race schaduwen, tot de Duitser een slipper maakte en Hill zo het momentum aan zijn kant had. Hill plaatste zijn Williams aan de binnenkant van een rechterbocht van negentig graden. Schumacher deed de deur dicht en maakte contact met zijn rivaal. Schumacher ging bijna over de kop, maar landde weer op twee wielen. Zijn race zat erop.

Bewust of niet, de actie van Schumacher zou enkel slagen als ook Hill de strijd zou moeten staken. Hill kwam met een gewonde Williams de pits in en zijn ophanging bleek te veel beschadigd om de finish te halen.

De stewards beoordeelden de aanrijding als een race-incident en zo werd Michael Schumacher op 25-jarige leeftijd tot wereldkampioen gekroond ondanks protest van de fans en de (vooral Britse) media.

Mansell pakte uiteindelijk de zege voor Gerhard Berger en Martin Brundle. Het zou de laatste Grand Prix-overwinning zijn van de populaire Brit.

Bekijk de foto's van toen: