Formule 1-baas zonder enige twijfel: “We gaan racen in Zandvoort”

In mei 2020 moeten voor het eerst sinds dertig jaar weer Formule 1-bolides door de Zandvoortse duinen razen. De bevestiging van de terugkeer van de Dutch Grand Prix werd door velen met veel enthousiasme begroet. Inmiddels blijkt er ook de nodige weerstand, met name vanuit diverse milieuorganisaties. Ook het stikstofprobleem helpt niet mee, aangezien aanvraagprocedures voor benodigde vergunningen vertraging oplopen en de ingrijpende verbouwing vertraagd zou kunnen worden.

Het topmanagement van de sport maakt zich echter totaal geen zorgen, zo blijkt uit een interview van Nieuwsuur met Bratches: "Ik ben niet thuis in de juridische zaken die nu spelen. Wel ben ik vol vertrouwen dat zij (het circuit, red.) deze issues adequaat zullen managen. Een van de sponsors is een bouwbedrijf. Er zou reputatieschade zijn als zij het niet voltooid krijgen.” De Formule 1-organisatie laat doorschemeren een plan B achter de hand te hebben maar verwacht niet dat dat nodig is: "Er is altijd een plan B”, aldus Bratches. “Wij zijn in een positie waarbij we opties hebben om te racen. Met Zandvoort hebben we een akkoord en een uitgestippeld pad. Maar - hoewel je het nooit voor de volle honderd procent kunt zeggen - kan ik wel stellen: wij zullen er zijn en we gaan racen."

Deur voor Assen blijft op een kier

De strijd om de organisatie van de Nederlandse GP leek te gaan tussen Zandvoort en Assen. Een toekomstige race in Drenthe sluit Bratches, politiek-correct als hij is, niet uit: We hebben nog altijd goede relaties met Assen. Het managementteam van Assen heeft een geweldig merk met een geweldige historie in handen. Het is een circuit dat wereldwijd hoog in aanzien staat in de auto- en motorsport. Wij wensen hen dan ook alle geluk toe en misschien zullen we op een dag ooit gaan racen in Assen. Maar nu zitten onze partners in Zandvoort en daar zijn we héél blij mee."

