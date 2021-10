Waar Red Bull Racing zich eerder nog wel eens liet ringeloren bij het kiezen van een strategie en het initiatief daarbij te veel aan rivaal Mercedes liet, waren de rollen zondag op het Circuit of the Americas omgekeerd. De energiedankenformatie nam het heft in handen door twee keer succesvol de undercut toe te passen. Lewis Hamilton naderde Max Verstappen in de slotfase met rasse schreden, maar hij kwam te laat om een echte aanval te plaatsen.

“Max’ overwinning vanaf pole-position en Checo erbij op het podium, dat is een geweldig resultaat voor Honda en voor Red Bull Racing”, aldus Toyoharu Tanabe, de technisch directeur van Honda F1. “Het is de tweede keer op rij dat we een dubbel podium scoren, de vorige keer met de speciale kleurstellingen in Turkije en hier met de branding van Acura op de vier auto’s. De strategie van Max zorgde voor een vroege stop en Hamilton reed het gat snel dicht in wat een geweldige finale was. Max was briljant in het managen van zijn racetempo en het sparen van de banden. Checo was het hele weekend snel en die derde plek is weer heel belangrijk voor het constructeurskampioenschap.”

In het kampioenschap heeft Verstappen zijn voorsprong verdubbeld naar 12 punten, bij de constructeurs staat Red Bull nu op 23 punten achterstand. “Het was prachtig om te zien dat [Masashi] Yamamoto-san het podium op mocht om de beker in ontvangst te nemen, dat gebaar waarderen we zeer van Red Bull”, vervolgde Tanabe, die ook de race van AlphaTauri in een notendop samenvatte: “Yuki [Tsunoda] kende een geweldige start en reed twee man voorbij, daarna werkte hij een solide wedstrijd af waarin hij uiteindelijk twee punten aan over hield. Hij kwam voor de tweede keer in Q3 en het waren zijn eerste punten sinds Hongarije, we hopen dat hij deze lijn in het restant van dit seizoen kan doorzetten. Het was heel erg spijtig dat Pierre, die de snelheid zeker had, uit moest vallen met een kapotte wielophanging.”

Op 7 november gaat het wereldkampioenschap verder in Mexico-Stad. Daar gaat Red Bull doorgaans ook goed en de race krijgt een speciaal tintje nu er Mexicaan in dienst is: “Dat is weer een speciale race, Checo’s thuisrace in Mexico. We hebben nog maar vijf races te gaan, maar dit gaat een lange en zware reeks worden. Elke race is belangrijk en we gaan ons beste beentje voor zetten.”