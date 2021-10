Gazzetta: Max Verstappen vrijwel perfect, Hamilton niet minder briljant

De grootste sportkrant van Italië opent het verslag met de treffende zinsnede ‘Un Max Verstappen praticamente perfetto, un Lewis Hamilton non meno brillante’, oftewel ‘een vrijwel perfecte Max Verstappen, een niet minder briljante Lewis Hamilton’. Het draaide de zondagmiddag in Austin om het zinderende duel tussen de twee titelkandidaten, met de Nederlander als glorieus overwinnaar. De roze krant schrijft daarover: “De GP van de VS werd beslist in de pits en de Nederlander en Red Bull kunnen zeggen dat zij daar het beste waren.” De redacteur van dienst spreekt vervolgens van Il Grande Finale: de strijd om de zege en de o zo waardevolle punten: “Een duel van strategie, snelle ronden en bandenmanagement. Het plan van Mercedes leek te werken, want Hamilton bracht de achterstand van negen seconden snel terug. Aanval op komst? De emoties liepen hoog op, maar het antwoord van Verstappen kwam op de baan. Hij had nog net voldoende rubber over om Hamilton op 1,3 seconden te houden, net genoeg om 25 punten mee naar huis te nemen. Dat kan heel waardevol blijken.”

In de rapportcijfers kwam de spannende strijd ook tot uiting. Verstappen kreeg een volle 10 voor zijn prestaties: “Hij liet Hamilton bij de start gaan, in de wetenschap dat zijn Red Bull meer snelheid had. Hij was zelfs zo helder dat hij de pits op de beste strategie voor Perez wees! In de finale maakte hij geen fout toen Hamilton naderde. Met nog vijf races te gaan komt het grote doel steeds dichterbij.” De Brit krijgt van de Italiaanse redactie een 9,5 voor zijn optreden.

Bild: Vliegende Hollander zegeviert in tactisch steekspel

"Verstappen siegt dank Taktik-Trick", kopt het Duitse Bild. Om daar meteen aan toe te voegen: "WM-Führung ausgebaut." De belangrijkste facetten zijn daarmee meteen benoemd, te beginnen met de tactiek van Red Bull. "Op strategisch vlak is dat team iets uitgekookter dan Mercedes, waarmee het de aanval van Lewis Hamilton met succes weet af te slaan." Die aanval werd zoals bekend al ingezet bij de start op het Circuit of the Americas. "Wiel-aan-wiel gaat het omhoog naar de eerste bocht, bijna komt het tot een nieuwe touché, maar richting de tweede bocht verzekert Hamilton zich van de leiding."

Die pret zou echter niet oneindig duren. Met twee undercuts weet Red Bull het tij te keren, al moet Verstappen nog wel 'eventjes' een stint van 26 ronden tot een goed einde brengen. "Als Hamilton in ronde 37 weer als tweede naar buiten komt, ligt hij negen seconden achter de vliegende Hollander. Zeven ronden voor het einde is dat nog maar twee seconden, aan het begin van de laatste ronde zelfs één. En toch is het niet genoeg..." Die laatste constatering betekent dat Verstappen inmiddels kan rekenen op twaalf punten voorgift in het WK. Na alle plottwisten dit jaar durft niemand van een 'Vorentscheiding' te spreken, al geeft het Verstappen wel enige lucht. "De race in Austin is ook al de achtste van het jaar die hij winnend afsluit."

Sky Sports: Zeer belangrijke zege voor Verstappen in titelstrijd

Waar Bild conclusies over de titelstrijd ditmaal vermijdt, durft men bij het Britse Sky Sports al wel van 'a big win in the F1 title race' te spreken. "Met een indrukwekkende zege in Austin weet hij zijn voorsprong in het kampioenschap te verdubbelen", vervolgt de journalist van dienst. "In alweer een pakkend duel tussen de titelkandidaten, dat tot de laatste ronde van de race zou voortduren, weerstaat Verstappen de druk van een jagende Mercedes om zijn eerste F1-zege in de Verenigde Staten te pakken. En dat in een hele belangrijke fase van het seizoen."

"Hamilton wist zijn rivaal op pole weliswaar briljant in te halen richting de eerste bocht, maar Red Bull weet met twee vroege stops terug te slaan." Deze aanpak schenkt Verstappen de leiding, al maakt dat het nog geen sinecure om het hoofd koel te houden in de slotfase. "Mercedes houdt Hamilton langer buiten om een bandenvoordeel af te dwingen. Na zijn laatste pitstop loopt hij ook rap in, al weet Verstappen hem - en dat is cruciaal gebleken - buiten de DRS te houden en houdt hij zijn banden eveneens goed genoeg om een aanval te voorkomen." Het is de uitkomst van wat Sky Sports een 'high game of chess' noemt, een schaakspel op hoog niveau dus. "We moeten niet al teveel op de zaken vooruit lopen, maar deze zege komt zeker als geroepen, aangezien Red Bull het momentum in de titelstrijd [in Turkije] een beetje leek te verliezen." Hoe anders kan de wereld er twee weken later alweer uitzien...

L'Equipe: Verstappen deed niet alles goed, maar deed wel het voornaamste

De Franse redacteur vermaakte zich eveneens prima, zo blijkt uit de opening van het verslag: “Naast pulled pork, brisket en margarita's was er voor elk wat wils op het Texaanse circuit: een hevige strijd der oude rotten tussen Fernando Alonso en Kimi Räikkönen, enkele leuke historische herinneringen met Daniel Ricciardo die in de voorvaderlijke NASCAR van zijn idool Dale Earnhardt reed (een Monte Carlo Chevrolet uit 1984). En een schitterend strategisch duel tussen de twee beste coureurs van het moment, waarbij de jonge de oude verslaat. Ver voor de rest van het veld."

Waar Gazzetta het optreden van Verstappen beloond met een volle 10, komt L’Equipe met een 8 iets kritischer voor de dag. De uitleg voor dat rapportcijfer is als volgt: “Max Verstappen deed niet alles goed in deze race, maar hij deed wel het voornaamste: winnen. Het eerste wat mis ging, was de start. Of, naar eigen zeggen, de perfecte start van Lewis Hamilton. Werkten de medium banden niet? Hij ging in ronde 11 naar binnen om de undercut te proberen en kwam op de harde band naar buiten. Een keuze die zijn vruchten afwierp, want drie ronden later, nadat de Brit was gestopt, had hij een voorsprong van zes seconden. Een voorsprong die hij tot het einde zou behouden, ondanks de sterke comeback van zijn rivaal.”

De Franse redactie is echter nog kritischer op Mercedes, dat slechts een 4,5 toebedeeld kreeg: “Net als in Turkije werd het Duitse team in de pits verslagen. Dit is een gebied waarop zij in het verleden vaak hun kracht hebben bewezen, en veel van hun overwinningen hebben behaald door een onfeilbare strategie. In Texas was de Brit perfect gestart door vanuit de eerste bocht de leiding te nemen. Hij kreeg vervolgens een undercut van Verstappen voordat zijn verlengde tweede stint op niets uitliep. Omdat zijn banden acht ronden verser waren dan die van de Nederlander, had zijn team verwacht dat hij met nog drie ronden te gaan zou aansluiten. Hij kwam pas in de laatste ronde dicht genoeg bij de leider, maar die profiteerde van de inhaalactie van Mick Schumacher om ook zijn DRS te activeren. Zonder een inhaalpoging te hebben kunnen doen, kwam Hamilton als tweede over de streep.”

F1-update: De GP van Amerika uitgebreid besproken